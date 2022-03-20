https://ria.ru/20220320/delo-1779174621.html

После ЧП в Ярославле, где под завалами здания погиб рабочий, завели дело

После ЧП в Ярославле, где под завалами здания погиб рабочий, завели дело - РИА Новости, 20.03.2022

После ЧП в Ярославле, где под завалами здания погиб рабочий, завели дело

Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения конструкций здания в Ярославле, где погиб... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T21:38

2022-03-20T21:38

2022-03-20T21:43

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после обрушения конструкций здания в Ярославле, где погиб рабочий, сообщает СУСК по региону.Ранее представитель экстренных служб региона говорил РИА Новости, что в подвале двухэтажного кирпичного здания, находящегося на реконструкции, в Ярославле во время ремонтных работ частично обрушилось перекрытие на площади 70 квадратных метров. Из-под завалов извлекли 10 рабочих, граждан ближнего зарубежья. В инциденте один человек погиб, еще девятерых рабочих госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии."По факту произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении."В настоящее время имеются сведения об одном погибшем и десяти пострадавших гражданах, которые проводили строительные работы в здании, предназначенном для ведения коммерческой и иной деятельности", - уточняет региональный СУСК.Представитель регионального следственного управления пояснила РИА Новости, что на момент возбуждения уголовного дела была информация о двух погибших, но сейчас подтверждается информация об одном погибшем. "Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Им является 42-летний местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем", - указывается в сообщении.По данным следователей, трое потерпевших находятся на стационарном лечении, семь человек - на амбулаторном. Сейчас на месте продолжается разбор завалов.

https://ria.ru/20220319/pogibshie-1779038389.html

ярославль

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место обрушения перекрытий в здании в Ярославле. Кадры МЧС Один человек погиб, восемь пострадали в результате обрушения перекрытий в здании в Ярославле 2022-03-20T21:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославль