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Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/chaes-1779172585.html
Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС
Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС - РИА Новости, 20.03.2022
Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС
На Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала, сообщили в украинском "Энергоатоме". РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T21:06
2022-03-20T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
павел сорокин
николай шульгинов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала, сообщили в украинском "Энергоатоме"."Двадцатого марта в конце дня проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".Отмечается, что за день выведены 64 человека, на замену им отправились 46 добровольцев-работников станции.Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.Как сообщали 9 марта в Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778631698.html
https://ria.ru/20220320/nebenzya-1779158779.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, павел сорокин, николай шульгинов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр
21:06 20.03.2022
 
Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС

Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала, сообщили в украинском "Энергоатоме".
"Двадцатого марта в конце дня проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".
Отмечается, что за день выведены 64 человека, на замену им отправились 46 добровольцев-работников станции.
Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.
Российский военнослужащий во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Как сообщали 9 марта в Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинПавел СорокинНиколай ШульгиновРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Чернобыльская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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