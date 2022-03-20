Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС
Украинский "Энергоатом" сообщил о частичной ротации персонала на Чернобыльской АЭС
Чернобыльская АЭС
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На Чернобыльской АЭС проведена частичная ротация персонала, сообщили в украинском "Энергоатоме".
"Двадцатого марта в конце дня проведена частичная ротация персонала ЧАЭС и эвакуация людей, находившихся на территории оккупированной станции", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".
Отмечается, что за день выведены 64 человека, на замену им отправились 46 добровольцев-работников станции.
Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.
Как сообщали 9 марта в Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Чернобыльская АЭС получает электроэнергию в штатном порядке от белорусской энергосистемы с 14 марта. Белорусское минэнерго также подтвердило 15 марта, что электроснабжение ЧАЭС полностью восстановлено, подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.