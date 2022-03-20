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Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/bronemashina-1779154936.html
Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:03
2022-03-20T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев."Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев! Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных", - отметил Кадыров.Он показал новую партию бронеавтомобилей для военнослужащих и добровольцев из Чечни, участвующих в спецоперации на Украине."У военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение. В этой работе самую активную помощь нам оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ярким подтверждением этому служит новая партия современных бронеавтомобилей, которую фонд закупил специально для наших бойцов", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:03 20.03.2022
 
Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Глава Чечни Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВС Украины

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев.
"Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев! Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных", - отметил Кадыров.
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Он показал новую партию бронеавтомобилей для военнослужащих и добровольцев из Чечни, участвующих в спецоперации на Украине.
"У военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение. В этой работе самую активную помощь нам оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ярким подтверждением этому служит новая партия современных бронеавтомобилей, которую фонд закупил специально для наших бойцов", - добавил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудники Росгвардии во время освобождения города Изюм - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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