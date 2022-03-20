https://ria.ru/20220320/bronemashina-1779154936.html

Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022

Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T18:03

2022-03-20T18:03

2022-03-20T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 20 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев."Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев! Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных", - отметил Кадыров.Он показал новую партию бронеавтомобилей для военнослужащих и добровольцев из Чечни, участвующих в спецоперации на Украине."У военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение. В этой работе самую активную помощь нам оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ярким подтверждением этому служит новая партия современных бронеавтомобилей, которую фонд закупил специально для наших бойцов", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html

https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр