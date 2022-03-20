Рейтинг@Mail.ru
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/boy-1779169245.html
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую - РИА Новости, 20.03.2022
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую
Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:24
2022-03-20T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
каменка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778389992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6a938a0dffe45e96bd8cebf66abd33f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779107959.html
https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html
донецкая народная республика
россия
каменка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778389992_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ab89d773f7b98d32dd83f895204b9d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
20:24 20.03.2022 (обновлено: 20:36 20.03.2022)
 
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую

Минобороны: войска ДНР ведут бой за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР
Военнослужащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Военнослужащие НМ ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.
Остатки украинских ракет Точка-У - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в районе Чистоводовки
Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Минобороны о завершении разгрома нацбатальона Донбасс
Вчера, 20:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияКаменкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала