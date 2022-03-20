20:24 20.03.2022 (обновлено: 20:36 20.03.2022)
Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую
Минобороны: войска ДНР ведут бой за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая
Военнослужащие НМ ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.
Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.