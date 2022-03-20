https://ria.ru/20220320/boy-1779169245.html

Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую

Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую - РИА Новости, 20.03.2022

Войска ДНР ведут бой за Каменку и Новоселовку Вторую

Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:24

2022-03-20T20:24

2022-03-20T20:36

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

каменка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, один танк, один БМП и три автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779107959.html

https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html

донецкая народная республика

россия

каменка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, каменка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина