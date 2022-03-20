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Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/bolnitsa-1779106339.html
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ
При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:16
2022-03-20T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (администрация района); ул. Архитекторов, 2 в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ № 4)", — уточнили власти республики.Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в городах и селах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, которые, по утверждениям военного ведомства, удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779104817.html
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Повреждения в детской больнице после обстрела Донецка украинскими войсками
Повреждения в детской городской больнице после обстрела Донецка украинскими войсками
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в мире
10:16 20.03.2022 (обновлено: 20:31 20.03.2022)
 
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ

ДНР: в Донецке повредили детскую городскую больницу из-за обстрелов со стороны ВСУ

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (администрация района); ул. Архитекторов, 2 в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ № 4)", — уточнили власти республики.

Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в городах и селах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, которые, по утверждениям военного ведомства, удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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