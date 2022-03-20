10:16 20.03.2022 (обновлено: 20:31 20.03.2022)
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ
ДНР: в Донецке повредили детскую городскую больницу из-за обстрелов со стороны ВСУ
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (администрация района); ул. Архитекторов, 2 в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ № 4)", — уточнили власти республики.
Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.
Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в городах и селах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, которые, по утверждениям военного ведомства, удерживают мирных жителей в качестве живого щита.