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Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками" - РИА Новости, 20.03.2022
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"
Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:35
2022-03-20T22:35
2022-03-20T22:35
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, "мучениками Мариуполя", - сказал Мизинцев.Ранее Мизинцев сообщал, что официальным Киевом озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать "примером стойкости", пожертвовать собой и что им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя", причем для этого надо "по полной" использовать в качестве "живого щита" более 200 тысяч мирных жителей города.
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками Мариуполя"