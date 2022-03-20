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Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"

Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками" - РИА Новости, 20.03.2022

Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"

Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:35

2022-03-20T22:35

2022-03-20T22:35

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, "мучениками Мариуполя", - сказал Мизинцев.Ранее Мизинцев сообщал, что официальным Киевом озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать "примером стойкости", пожертвовать собой и что им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя", причем для этого надо "по полной" использовать в качестве "живого щита" более 200 тысяч мирных жителей города.

https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html

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Петр Попадюк

в мире, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина