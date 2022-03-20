Рейтинг@Mail.ru
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками" - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/boeviki-1779178360.html
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками" - РИА Новости, 20.03.2022
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"
Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:35
2022-03-20T22:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808350_0:64:3061:1786_1920x0_80_0_0_de8549101a24ba65388084be17611299.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, "мучениками Мариуполя", - сказал Мизинцев.Ранее Мизинцев сообщал, что официальным Киевом озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать "примером стойкости", пожертвовать собой и что им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя", причем для этого надо "по полной" использовать в качестве "живого щита" более 200 тысяч мирных жителей города.
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808350_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_84732694d0d57d1a86b1d7b02c8200c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
22:35 20.03.2022
 
Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками"

Минобороны призвало Киев отменить указания боевикам стать "мучениками Мариуполя"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона призывает Киев отменить указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать "мучениками Мариуполя", заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Официальные власти Киева призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, "мучениками Мариуполя", - сказал Мизинцев.
Ранее Мизинцев сообщал, что официальным Киевом озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать "примером стойкости", пожертвовать собой и что им будет присвоен статус "мучеников Мариуполя", причем для этого надо "по полной" использовать в качестве "живого щита" более 200 тысяч мирных жителей города.
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 21:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала