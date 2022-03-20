https://ria.ru/20220320/birzha-1779090063.html
Эксперт назвала бумаги, которые стоит купить после открытия биржи
Эксперт назвала бумаги, которые стоит купить после открытия биржи - РИА Новости, 20.03.2022
Эксперт назвала бумаги, которые стоит купить после открытия биржи
Торги акциями на Мосбирже не проводятся третью неделю подряд. Из-за этого оперативно оценить влияние событий на котировки ценных бумаг и выявлять... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:20
2022-03-20T03:20
2022-03-20T03:50
экономика
вьетнам
индия
китай
алроса
татнефть
российский фондовый рынок
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Торги акциями на Мосбирже не проводятся третью неделю подряд. Из-за этого оперативно оценить влияние событий на котировки ценных бумаг и выявлять несоответствия. Однако, исходя из сложившихся на 25 февраля цен, можно выделить наиболее привлекательные эмитенты, рассказал агентству “Прайм” аналитик УК "Открытие Инвестиции" Ирина Прохорова.Среди них – привилегированные акции “Татнефти”. Инвестиция в них должна окупиться окупится за 1,9 - 2,3 года, считает эксперт. По мнению Прохоровой, в условиях возросших ставок особенно благоприятно наличие отрицательного чистого долга у компании.Также есть смысл присмотреться к бумагам "Детского мира". Около 70% продукции, представленной “Детским миром”, производится в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш. Что касается “Алросы”, то она достаточно слабо подвержена санкционному риску, считает специалист.
https://ria.ru/20220318/torgi-1778904876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, вьетнам, индия, китай, алроса, татнефть, российский фондовый рынок
03:20 20.03.2022 (обновлено: 03:50 20.03.2022)
Эксперт назвала бумаги, которые стоит купить после открытия биржи
Аналитик Прохорова посоветовала покупать после открытия биржи акции "Татнефти"