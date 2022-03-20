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Власти Берна заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
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Власти Берна заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену, сообщили СМИ
Власти Берна заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
Власти Берна заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену, сообщили СМИ
Власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, который... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:35
2022-03-20T15:35
в мире
роман абрамович
константин эрнст
сулейман керимов
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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, который ранее был внесен в санкционные списки ЕС и Швейцарии, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.По данным газеты, Авену принадлежит квартира в гостиничном комплексе Les Hauts de Gstaad в курортном Сааненмёзере в кантоне Берн. Сообщается, что управление земельного кадастра Берна уведомило Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) об этой квартире, а также заблокировало возможность распоряжаться этой недвижимостью. "Это значит, что она больше не может быть продана или заложена", - заявила газете руководитель управления внутренних дел и юстиции Берна Эви Аллеманн.Согласно информации издания, власти Женевы также сообщили SECO, что кто-то из российских граждан, попавших в санкционные списки, владеет недвижимостью на территории кантона, однако не предоставили СМИ информацию, что это за имущество и кому именно оно принадлежит.Ранее на этой неделе Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции из-за ситуации на Украине в отношении ряда российских физических лиц, среди которых бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян, который, как стало известно в среду, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.Как сообщалось ранее, в санкционный список добавлены 197 физических и девять юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, роман абрамович, константин эрнст, сулейман керимов, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
15:35 20.03.2022
 
Власти Берна заблокировали недвижимость, принадлежащую Авену, сообщили СМИ

NZZ am Sonntag: в Берне заблокировали недвижимость, принадлежащую Петру Авену

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АО "Альфа-Банк" Пётр Авен
Председатель совета директоров АО Альфа-Банк Пётр Авен - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Председатель совета директоров АО "Альфа-Банк" Пётр Авен. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Власти швейцарского кантона Берн заблокировали возможность продажи или передачи в залог недвижимости, принадлежащей российскому бизнесмену Петру Авену, который ранее был внесен в санкционные списки ЕС и Швейцарии, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.
По данным газеты, Авену принадлежит квартира в гостиничном комплексе Les Hauts de Gstaad в курортном Сааненмёзере в кантоне Берн. Сообщается, что управление земельного кадастра Берна уведомило Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) об этой квартире, а также заблокировало возможность распоряжаться этой недвижимостью. "Это значит, что она больше не может быть продана или заложена", - заявила газете руководитель управления внутренних дел и юстиции Берна Эви Аллеманн.
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Согласно информации издания, власти Женевы также сообщили SECO, что кто-то из российских граждан, попавших в санкционные списки, владеет недвижимостью на территории кантона, однако не предоставили СМИ информацию, что это за имущество и кому именно оно принадлежит.
Ранее на этой неделе Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции из-за ситуации на Украине в отношении ряда российских физических лиц, среди которых бизнесмен Роман Абрамович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худавердян, который, как стало известно в среду, покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании.
Как сообщалось ранее, в санкционный список добавлены 197 физических и девять юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть "олигархи и видные бизнесмены".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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