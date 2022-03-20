https://ria.ru/20220320/benzin-1779142908.html

Немцам из-за нехватки бензина предложили ездить помедленнее

В Германии предложили снизить скорость на дорогах ради экономии бензина - РИА Новости, 20.03.2022

Немцам из-за нехватки бензина предложили ездить помедленнее

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман предложил ввести ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина. Об этом он заявил в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:08

2022-03-20T16:08

2022-03-20T16:08

германия

экономика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман предложил ввести ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина. Об этом он заявил в интервью газете Hamburger Abendblatt.По словам Хоффмана, из-за нехватки ресурсов необходимо грамотно диверсифицировать энергоснабжение. Это в первую очередь касается самой культуры потребления, однако проблему не удастся решить, просто предложив людям "надеть на себя еще пару свитеров". Одним из правильных вариантов эксперт счел введение новых правил для автовладельцев."Мы могли бы временно ввести ограничение скорости в 100 километров в час на автомагистралях и 30 километров в час в черте города, чтобы ограничить потребление энергии. Экономить каждую каплю бензина — это правильный вариант", — отметил Хоффман. Тем не менее, по его мнению, даже такой меры мало для решения глубоких структурных проблем, поэтому нужно расширять использование возобновляемых источников энергии.Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что незамедлительный отказ от импорта нефти и газа из России спровоцирует массовую безработицу и рост уровня бедности в стране. Немецкие власти прикладывают все возможные усилия для того, чтобы страна отказалась от этих поставок, но сделать это "в одном мгновение" не представляется возможным, подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ssha-1778823588.html

германия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

германия, экономика