https://ria.ru/20220320/belgiya-1779129167.html

Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести

Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести - РИА Новости, 20.03.2022

Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести

Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:59

2022-03-20T13:59

2022-03-20T16:43

в мире

бельгия

филипп (король бельгии)

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель бельгийского минздрава."По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сказал бельгийский представитель. Еще 27 человек получили легкие травмы.По данным прокуратуры, задержаны двое местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившиеся в автомобиле. Причины аварии выясняются, но, по данным прокуратуры, "нет никаких указаний на то, что речь идет о теракте". Прокуратура открыла расследование по статье убийство.Власти приняли решение отменить ежегодный карнавал.На место трагедии во второй половине дня прибудут премьер-министр Александр де Кроо и король бельгийцев Филипп.Ранее сообщалось, что машина врезалась в толпу рано утром в Стрепи-Бракньи в Бельгии, где люди собрались для участия в карнавальном шествии.

https://ria.ru/20220318/konteynery-1778805915.html

бельгия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бельгия, филипп (король бельгии)