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Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести - РИА Новости, 20.03.2022
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Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести - РИА Новости, 20.03.2022
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести
Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:59
2022-03-20T16:43
в мире
бельгия
филипп (король бельгии)
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель бельгийского минздрава."По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сказал бельгийский представитель. Еще 27 человек получили легкие травмы.По данным прокуратуры, задержаны двое местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившиеся в автомобиле. Причины аварии выясняются, но, по данным прокуратуры, "нет никаких указаний на то, что речь идет о теракте". Прокуратура открыла расследование по статье убийство.Власти приняли решение отменить ежегодный карнавал.На место трагедии во второй половине дня прибудут премьер-министр Александр де Кроо и король бельгийцев Филипп.Ранее сообщалось, что машина врезалась в толпу рано утром в Стрепи-Бракньи в Бельгии, где люди собрались для участия в карнавальном шествии.
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в мире, бельгия, филипп (король бельгии)
13:59 20.03.2022 (обновлено: 16:43 20.03.2022)
 
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести

Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести, еще десять госпитализированы

© REUTERS / Johanna GeronПолиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия
Полиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Полиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель бельгийского минздрава.
"По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сказал бельгийский представитель. Еще 27 человек получили легкие травмы.
По данным прокуратуры, задержаны двое местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившиеся в автомобиле. Причины аварии выясняются, но, по данным прокуратуры, "нет никаких указаний на то, что речь идет о теракте". Прокуратура открыла расследование по статье убийство.
Власти приняли решение отменить ежегодный карнавал.
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
На место трагедии во второй половине дня прибудут премьер-министр Александр де Кроо и король бельгийцев Филипп.
Ранее сообщалось, что машина врезалась в толпу рано утром в Стрепи-Бракньи в Бельгии, где люди собрались для участия в карнавальном шествии.
 
В миреБельгияФилипп (король Бельгии)
 
 
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