https://ria.ru/20220320/belgiya-1779129167.html
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести - РИА Новости, 20.03.2022
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести
Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:59
2022-03-20T13:59
2022-03-20T16:43
в мире
бельгия
филипп (король бельгии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779146121_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_3624cf56a5e047427340635f2f249de1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель бельгийского минздрава."По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сказал бельгийский представитель. Еще 27 человек получили легкие травмы.По данным прокуратуры, задержаны двое местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившиеся в автомобиле. Причины аварии выясняются, но, по данным прокуратуры, "нет никаких указаний на то, что речь идет о теракте". Прокуратура открыла расследование по статье убийство.Власти приняли решение отменить ежегодный карнавал.На место трагедии во второй половине дня прибудут премьер-министр Александр де Кроо и король бельгийцев Филипп.Ранее сообщалось, что машина врезалась в толпу рано утром в Стрепи-Бракньи в Бельгии, где люди собрались для участия в карнавальном шествии.
https://ria.ru/20220318/konteynery-1778805915.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779146121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7e45f6f2a5f6eeb5cd209bb0c38ff80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, филипп (король бельгии)
13:59 20.03.2022 (обновлено: 16:43 20.03.2022)
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести
Число жертв наезда автомобиля в Бельгии выросло до шести, еще десять госпитализированы
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в Бельгии возросло до шести, 10 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель бельгийского минздрава.
"По последним данным, шесть человек погибли, десять находятся в больницах в тяжелом состоянии", - сказал бельгийский представитель. Еще 27 человек получили легкие травмы.
По данным прокуратуры, задержаны двое местных жителей 1988 и 1990 года рождения, находившиеся в автомобиле. Причины аварии выясняются, но, по данным прокуратуры, "нет никаких указаний на то, что речь идет о теракте". Прокуратура открыла расследование по статье убийство.
Власти приняли решение отменить ежегодный карнавал.
На место трагедии во второй половине дня прибудут премьер-министр Александр де Кроо и король бельгийцев Филипп
.
Ранее сообщалось, что машина врезалась в толпу рано утром в Стрепи-Бракньи в Бельгии
, где люди собрались для участия в карнавальном шествии.