https://ria.ru/20220320/belgiya-1779111399.html

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие - РИА Новости, 20.03.2022

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:06

2022-03-20T11:06

2022-03-20T16:38

в мире

бельгия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF."Речь идет о четырех погибших, семи серьезно раненных и 15 с легкими ранениями", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что находящихся в автомобиле людей задержали.По данным СМИ, в деревне на тот момент проходил карнавал.

https://ria.ru/20220318/reaktory-1778960188.html

бельгия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бельгия