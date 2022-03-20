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В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие - РИА Новости, 20.03.2022
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В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие - РИА Новости, 20.03.2022
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие
Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:06
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в мире
бельгия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF."Речь идет о четырех погибших, семи серьезно раненных и 15 с легкими ранениями", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что находящихся в автомобиле людей задержали.По данным СМИ, в деревне на тот момент проходил карнавал.
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в мире, бельгия
11:06 20.03.2022 (обновлено: 16:38 20.03.2022)
 
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие

RTBF: в Бельгии автомобиль врезался в толпу, погибли четыре человека

© REUTERS / Johanna GeronПолиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия
Полиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Полиция на месте, где автомобиль въехал в толпу людей в Стрепи-Бракньи, Бельгия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF.
"Речь идет о четырех погибших, семи серьезно раненных и 15 с легкими ранениями", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что находящихся в автомобиле людей задержали.
По данным СМИ, в деревне на тот момент проходил карнавал.
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