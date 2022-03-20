https://ria.ru/20220320/belgiya-1779111399.html
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие - РИА Новости, 20.03.2022
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие
Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:06
2022-03-20T11:06
2022-03-20T16:38
в мире
бельгия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Машина врезалась в толпу в Стрепи-Бракньи в Бельгии, четыре человека погибли, более 20 пострадали, водителя задержали, сообщает телеканал RTBF."Речь идет о четырех погибших, семи серьезно раненных и 15 с легкими ранениями", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что находящихся в автомобиле людей задержали.По данным СМИ, в деревне на тот момент проходил карнавал.
https://ria.ru/20220318/reaktory-1778960188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия
11:06 20.03.2022 (обновлено: 16:38 20.03.2022)
В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть погибшие
RTBF: в Бельгии автомобиль врезался в толпу, погибли четыре человека