https://ria.ru/20220320/baza-1779106752.html
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине
Ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:23
2022-03-20T10:23
2022-03-20T10:37
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
10:23 20.03.2022 (обновлено: 10:37 20.03.2022)
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине
Россия крылатыми ракетами уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине