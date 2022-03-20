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Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
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Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине
Ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:23
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал генерал.
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в мире, украина, россия
10:23 20.03.2022 (обновлено: 10:37 20.03.2022)
 
Россия уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине

Россия крылатыми ракетами уничтожила крупную базу хранения ГСМ на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ударом крылатых ракет "Калибр" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал генерал.
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