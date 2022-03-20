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Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 20.03.2022
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Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России
Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 20.03.2022
Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России
Акция в поддержку России и специальной операции на Украине состоялась у главного здания ООН в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:42
2022-03-20T17:08
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БЕЙРУТ, 20 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Акция в поддержку России и специальной операции на Украине состоялась у главного здания ООН в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.В ней участвовали российские соотечественники, а также ливанские и сирийские активисты, которые заявили о намерении передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отреагировать на действия ВСУ и националистов в Донбассе, в результате которых гибнут мирные граждане.Люди собрались напротив главного здания ООН в Бейруте с российскими, сирийскими и ливанскими флагами. Активисты подняли транспаранты с портретами президента России Владимира Путина и флагами Донецкой и Луганских республик."Мы сегодня пришли встать с вами плечом к плечу и выразить поддержку в борьбе против нового проявления нацизма, за которым стоят империалистические амбиции США. После того как их планы провалились в Сирии, после того как они разрушили страну и организовали экономическую блокаду сирийского народа, подводя его к голоду, американцы переключились на Россию и оказывают давление на Китай и на все страны, которые сопротивляются их гегемонии", — рассказал РИА Новости глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.Мансур от имени участников акции выразил уверенность в том, что Россия сможет преодолеть все давления и устранить угрозу со стороны Запада.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР,. Есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.
https://ria.ru/20220319/podderzhka-1779049332.html
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в мире, россия, оон, вооруженные силы рф
15:42 20.03.2022 (обновлено: 17:08 20.03.2022)
 
Около здания ООН в Бейруте прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России и спецоперации на Украине прошла у главного здания ООН в Бейруте

© AP Photo / Bilal HusseinАкция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте
Акция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
Акция в поддержку России перед зданием штаб-квартиры ООН в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 20 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Акция в поддержку России и специальной операции на Украине состоялась у главного здания ООН в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
В ней участвовали российские соотечественники, а также ливанские и сирийские активисты, которые заявили о намерении передать письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отреагировать на действия ВСУ и националистов в Донбассе, в результате которых гибнут мирные граждане.
Люди собрались напротив главного здания ООН в Бейруте с российскими, сирийскими и ливанскими флагами. Активисты подняли транспаранты с портретами президента России Владимира Путина и флагами Донецкой и Луганских республик.
"Мы сегодня пришли встать с вами плечом к плечу и выразить поддержку в борьбе против нового проявления нацизма, за которым стоят империалистические амбиции США. После того как их планы провалились в Сирии, после того как они разрушили страну и организовали экономическую блокаду сирийского народа, подводя его к голоду, американцы переключились на Россию и оказывают давление на Китай и на все страны, которые сопротивляются их гегемонии", — рассказал РИА Новости глава Ассоциации рабочих Сирии в Ливане Мустафа Мансур.
Ливан - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 18:34
В Южном Ливане прошли акции в поддержку России
Мансур от имени участников акции выразил уверенность в том, что Россия сможет преодолеть все давления и устранить угрозу со стороны Запада.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР,. Есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.
Участники массового митинга в поддержку специальной военной операции России на Украине по демилитаризации и денацификации этой страны, на улице Еревана. - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 17:14
В Ереване прошла акция в поддержку российской спецоперации
 
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