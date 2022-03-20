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На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы - РИА Новости, 20.03.2022
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На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы
На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы - РИА Новости, 20.03.2022
На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы
Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:02
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россия
багамские острова
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства.Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. Багамский центробанк также проверят местные коммерческие банки. При этом в заявлении не уточняется, идет ли речь об активах попавших под санкции лиц.Ранее сообщалось, что группа финансовых регуляторов Багамских Островов запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, которые попали под западные санкции на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
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россия, багамские острова, украина, в мире
03:02 20.03.2022 (обновлено: 03:23 20.03.2022)
 
На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы

Центробанк Багамских Островов заявил об обнаружении связанных с Россией активов

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковБагамские острова
Багамские острова - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Багамские острова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства.
"На 28 февраля 2022 года в секторе насчитывалось около 420 миллионов долларов США в депозитах и 2,5 миллиарда долларов США на хранении или в трастовых активах, конечные бенефициарные владельцы которых из России или связаны с ней", - говорится в сообщении.
Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. Багамский центробанк также проверят местные коммерческие банки. При этом в заявлении не уточняется, идет ли речь об активах попавших под санкции лиц.
Ранее сообщалось, что группа финансовых регуляторов Багамских Островов запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, которые попали под западные санкции на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
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