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На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы

На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы - РИА Новости, 20.03.2022

На Багамах заявили, что обнаружили связанные с Россией активы

Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T03:02

2022-03-20T03:02

2022-03-20T03:23

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Cвязанные с Россией активы почти на 3 миллиарда долларов обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщает Центробанк островного государства.Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. Багамский центробанк также проверят местные коммерческие банки. При этом в заявлении не уточняется, идет ли речь об активах попавших под санкции лиц.Ранее сообщалось, что группа финансовых регуляторов Багамских Островов запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, которые попали под западные санкции на фоне специальной военной операции РФ на Украине.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, багамские острова, украина, в мире