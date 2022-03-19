https://ria.ru/20220319/yunesko-1779079376.html
В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России, заявила зампостпреда
В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России, заявила зампостпреда - РИА Новости, 19.03.2022
В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России, заявила зампостпреда
В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России из-за Украины, но единогласного осуждения не вышло, заявила зампостпреда РФ при организации Татьяна Довгаленко. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T23:31
2022-03-19T23:31
2022-03-19T23:31
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России из-за Украины, но единогласного осуждения не вышло, заявила зампостпреда РФ при организации Татьяна Довгаленко.В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 15-16 марта состоялась седьмая внеочередная сессия исполнительного совета организации, созванная по инициативе стран коллективного Запада за две недели до регулярной, 214-й встречи совета.По словам Довгаленко, за 75 лет истории организации никогда не было специальной сессии по какому-либо конфликту."Зачем (сессию организовали – ред.) – понятно, чтобы устроить нам некое публичное шельмование. Но это не понравилось многим странам, потому что они понимают, что бьющиеся в истерике западники готовы взять организацию в заложники ради удовлетворения своих геополитических амбиций", - сказала она эфире проекта "Соловьев Live".Зампостпреда отметила, что это создает опасный прецедент и извращает традиционный мандат ЮНЕСКО."Да, ЮНЕСКО говорит, что переживает за судьбу памятников, объектов наследия…Но простите, это та же самая организация, которая несмотря на наши постоянные призывы так и не раскачалась для активной помощи и защиты уникального сирийского наследия", - добавила Довгаленко, назвав это двойными стандартами.По ее словам, единогласного осуждения России во время сессии ЮНЕСКО не вышло, потому что многие страны воздержались и не присоединились к этому, объяснив, "почему они против возведения на площадке разделительных линий".
https://ria.ru/20220319/samolet-1779059295.html
https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, россия, юнеско, олимпийские игры
В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России, заявила зампостпреда
Зампостпреда Довгаленко: в ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России из-за Украины
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В ЮНЕСКО хотели устроить шельмование России из-за Украины, но единогласного осуждения не вышло, заявила зампостпреда РФ при организации Татьяна Довгаленко.
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
15-16 марта состоялась седьмая внеочередная сессия исполнительного совета организации, созванная по инициативе стран коллективного Запада за две недели до регулярной, 214-й встречи совета.
По словам Довгаленко, за 75 лет истории организации никогда не было специальной сессии по какому-либо конфликту.
"Зачем (сессию организовали – ред.) – понятно, чтобы устроить нам некое публичное шельмование. Но это не понравилось многим странам, потому что они понимают, что бьющиеся в истерике западники готовы взять организацию в заложники ради удовлетворения своих геополитических амбиций", - сказала она эфире проекта "Соловьев Live".
Зампостпреда отметила, что это создает опасный прецедент и извращает традиционный мандат ЮНЕСКО
.
"Да, ЮНЕСКО говорит, что переживает за судьбу памятников, объектов наследия…Но простите, это та же самая организация, которая несмотря на наши постоянные призывы так и не раскачалась для активной помощи и защиты уникального сирийского наследия", - добавила Довгаленко, назвав это двойными стандартами.
По ее словам, единогласного осуждения России
во время сессии ЮНЕСКО не вышло, потому что многие страны воздержались и не присоединились к этому, объяснив, "почему они против возведения на площадке разделительных линий".