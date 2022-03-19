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РКН потребовал снять ограничения с ютьюб-каналов российских СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
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РКН потребовал снять ограничения с ютьюб-каналов российских СМИ
РКН потребовал снять ограничения с ютьюб-каналов российских СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
РКН потребовал снять ограничения с ютьюб-каналов российских СМИ
Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия". Обращение... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:09
2022-03-19T14:14
в мире
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия". Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства."Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ", — говорится в сообщении.Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг ведомство назвало инструментом в антироссийской информационной войне. Как утверждается, YouTube неоднократно цензурировал каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд.В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, "Известия", Пятый канал, "Русское радио", "Царьград", Первый канал, "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".По всем случаям ведомство уже направляло свои требования в Google, однако по состоянию на 18 марта компания их не выполнила.Накануне источник РИА Новости, близкий к РКН, рассказал о скорой блокировке видеохостинга. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки не будет, но отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, "а точнее — от владеющей им корпорации Google".Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям Cети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
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в мире, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
10:09 19.03.2022 (обновлено: 14:14 19.03.2022)
 
РКН потребовал снять ограничения с ютьюб-каналов российских СМИ

Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения на YouTube против российских СМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия". Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ", — говорится в сообщении.
Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг ведомство назвало инструментом в антироссийской информационной войне. Как утверждается, YouTube неоднократно цензурировал каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд.
В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, "Известия", Пятый канал, "Русское радио", "Царьград", Первый канал, "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".
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По всем случаям ведомство уже направляло свои требования в Google, однако по состоянию на 18 марта компания их не выполнила.
Накануне источник РИА Новости, близкий к РКН, рассказал о скорой блокировке видеохостинга. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки не будет, но отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, "а точнее — от владеющей им корпорации Google".
Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям Cети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
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В миреYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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