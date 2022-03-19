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Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ

Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022

Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ

Радикалы на трассе "Киев-Чернигов" вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для украинских войск, заявил в субботу начальник Национального... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:39

2022-03-19T21:39

2022-03-19T21:39

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в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Радикалы на трассе "Киев-Чернигов" вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для украинских войск, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов – Киев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей по установленному тарифу: 500 гривен за машину, 300 – за взрослого, и 100 за ребенка, при этом, для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/terakt-1779062774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)