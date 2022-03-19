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Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/vymogateli-1779069764.html
Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ
Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ
Радикалы на трассе "Киев-Чернигов" вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для украинских войск, заявил в субботу начальник Национального... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:39
2022-03-19T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Радикалы на трассе "Киев-Чернигов" вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для украинских войск, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов – Киев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей по установленному тарифу: 500 гривен за машину, 300 – за взрослого, и 100 за ребенка, при этом, для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:39 19.03.2022
 
Радикалы вымогают деньги у мирных украинцев "для поддержки" ВСУ

Минобороны: украинские радикалы вымогают деньги у мирных жителей "для поддержки" ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Радикалы на трассе "Киев-Чернигов" вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для украинских войск, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги ЧерниговКиев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей по установленному тарифу: 500 гривен за машину, 300 – за взрослого, и 100 за ребенка, при этом, для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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