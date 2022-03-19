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В Анкаре считают, что вероятность встречи лидеров России и Украины есть - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/vstrecha-1779073767.html
В Анкаре считают, что вероятность встречи лидеров России и Украины есть
В Анкаре считают, что вероятность встречи лидеров России и Украины есть - РИА Новости, 19.03.2022
В Анкаре считают, что вероятность встречи лидеров России и Украины есть
Вероятность встречи лидеров России и Украины есть, только на ней может быть достигнуто мирное соглашение, заявил официальный представитель президента Турции... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:16
2022-03-19T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
россия
киев
белоруссия
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Вероятность встречи лидеров России и Украины есть, только на ней может быть достигнуто мирное соглашение, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Мирное соглашение возможно, но когда и как? Это реальный вопрос. Это должно произойти в какой-то момент. На данный момент нет окончательного письменного соглашения… Я думаю, что два лидера с большой вероятностью встретятся, поскольку они продолжают свою работу и сближают свои позиции… Устойчивое мирное соглашение, устойчивое прекращение огня может быть достигнуто только посредством этой встречи", - приводит слова Калына газета Star.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.По словам Мединского, говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
https://ria.ru/20220319/turtsiya-1779071113.html
https://ria.ru/20220319/vstrecha-1779067556.html
россия
киев
белоруссия
турция
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в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, киев, белоруссия, вооруженные силы рф, нато, турция, ибрагим калын
22:16 19.03.2022
 
В Анкаре считают, что вероятность встречи лидеров России и Украины есть

Представитель президента Турции Калын: вероятность встречи лидеров России и Украины есть

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Вероятность встречи лидеров России и Украины есть, только на ней может быть достигнуто мирное соглашение, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Мирное соглашение возможно, но когда и как? Это реальный вопрос. Это должно произойти в какой-то момент. На данный момент нет окончательного письменного соглашения… Я думаю, что два лидера с большой вероятностью встретятся, поскольку они продолжают свою работу и сближают свои позиции… Устойчивое мирное соглашение, устойчивое прекращение огня может быть достигнуто только посредством этой встречи", - приводит слова Калына газета Star.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 21:51
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
По словам Мединского, говорить о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 21:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Турции заявили о готовности содействовать встрече Путина и Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияКиевБелоруссияВооруженные силы РФНАТОТурцияИбрагим Калын
 
 
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