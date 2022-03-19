https://ria.ru/20220319/volodin-1778977833.html

Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине

Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 19.03.2022

Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине

Страны НАТО должны прекратить вооружать Украину и отправлять туда наемников, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:08

2022-03-19T09:08

2022-03-19T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав володин

политика

госдума рф

россия

украина

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Страны НАТО должны прекратить вооружать Украину и отправлять туда наемников, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", — указывается в записи.По его словам, каждый день украинские националисты "используют гражданское население как живой щит", прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО, наемники, "пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства", утверждает политик.Спикер нижней палаты Федерального собрания добавил, что, когда президент США Джо Байден и его коллеги из стран альянса призывают к миру, "они в первую очередь должны начать с себя". Володин уверен, что по вине западных политиков отдаляется урегулирование ситуации на Украине, ее демилитаризация и денацификация."Все, что происходит сегодня на Украине — гибель мирных людей, потоки беженцев, — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя. <...> Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", — заметил председатель Госдумы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Есть потери с обеих сторон.

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

https://ria.ru/20220319/usa-1778850530.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, политика, госдума рф, россия, украина, нато, сша