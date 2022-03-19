09:08 19.03.2022 (обновлено: 13:07 19.03.2022)
Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине
Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Страны НАТО должны прекратить вооружать Украину и отправлять туда наемников, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину", — указывается в записи.
По его словам, каждый день украинские националисты "используют гражданское население как живой щит", прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО, наемники, "пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства", утверждает политик.
Спикер нижней палаты Федерального собрания добавил, что, когда президент США Джо Байден и его коллеги из стран альянса призывают к миру, "они в первую очередь должны начать с себя". Володин уверен, что по вине западных политиков отдаляется урегулирование ситуации на Украине, ее демилитаризация и денацификация.
"Все, что происходит сегодня на Украине — гибель мирных людей, потоки беженцев, — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя. <...> Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению", — заметил председатель Госдумы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.