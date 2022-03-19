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ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/voennye-1779063480.html
ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники
ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники - РИА Новости, 19.03.2022
ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники
Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:40
2022-03-19T20:40
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
20:40 19.03.2022
 
ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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