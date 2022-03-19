https://ria.ru/20220319/voennye-1779063480.html

ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники

ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники - РИА Новости, 19.03.2022

ВС России уничтожили на Украине 201 БПЛА и 1443 единицы бронетехники

Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:40

2022-03-19T20:40

2022-03-19T20:40

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 200 беспилотников и 1440 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html

https://ria.ru/20220319/vks-1779063282.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина