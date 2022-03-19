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Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным
Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным - РИА Новости, 19.03.2022
Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным
Сотрудник главного управления Службы безопасности Украины, курировавший Луганскую и Донецкую области, добровольно сдался в плен российским военным, заявил в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:30
2022-03-19T20:30
2022-03-19T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
служба безопасности украины
россия
в мире
луганская область
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудник главного управления Службы безопасности Украины, курировавший Луганскую и Донецкую области, добровольно сдался в плен российским военным, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах", - сказал он.По словам Конашенкова, этот офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса."Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220319/terakt-1779062774.html
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Минобороны РФ об офицере СБУ, который сообщил о планах «Азова» совершить теракты
Сдавшийся российским военным офицер Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что члены украинского нацбатальона «Азов» планировали серию терактов во Львове
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служба безопасности украины, россия, в мире, луганская область, донбасс, игорь конашенков
20:30 19.03.2022 (обновлено: 22:23 19.03.2022)
Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным
Минобороны: ВС России сдался сотрудник управления СБУ по Донецкой и Луганской областям