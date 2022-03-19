https://ria.ru/20220319/voennye-1779062636.html

Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным

Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным - РИА Новости, 19.03.2022

Сотрудник главного управления СБУ сдался в плен российским военным

Сотрудник главного управления Службы безопасности Украины, курировавший Луганскую и Донецкую области, добровольно сдался в плен российским военным, заявил в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:30

2022-03-19T20:30

2022-03-19T22:23

обострение ситуации в днр и лнр

служба безопасности украины

россия

в мире

луганская область

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудник главного управления Службы безопасности Украины, курировавший Луганскую и Донецкую области, добровольно сдался в плен российским военным, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах", - сказал он.По словам Конашенкова, этот офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса."Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220319/terakt-1779062774.html

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луганская область

донбасс

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Наталья Макарова

служба безопасности украины, россия, в мире, луганская область, донбасс, игорь конашенков