Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/voennye-1779057912.html
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику, РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:53
2022-03-19T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773592307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_078f19016748d1ba2631ec0dc035cf43.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."С начала текущих суток, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается в заявлении, в субботу под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики, получили ранения четыре мирных жителя. Были повреждены из-за обстрелов 24 жилых дома, 6 объектов инфраструктуры.Ведомство сообщает, что за время проведения специальной военной операции потери в шести подразделениях украинской армии составили 1189 человек, ранен 1381. Вооруженные силы ДНР за прошедшие сутки потеряли четыре человека, 21 военнослужащий получил ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html
https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773592307_442:301:2771:2048_1920x0_80_0_0_789afbde17cd505cf8dbaa358c4f9c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
19:53 19.03.2022
 
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки

Народная милиция ДНР: потери украинских войск с начала текущих суток составили 48 человек

© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceТанк ВС Украины
Танк ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Танк ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве.
"С начала текущих суток, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается в заявлении, в субботу под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики, получили ранения четыре мирных жителя. Были повреждены из-за обстрелов 24 жилых дома, 6 объектов инфраструктуры.
Ведомство сообщает, что за время проведения специальной военной операции потери в шести подразделениях украинской армии составили 1189 человек, ранен 1381. Вооруженные силы ДНР за прошедшие сутки потеряли четыре человека, 21 военнослужащий получил ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе задержали украинского силовика, скрывающегося под видом беженца
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала