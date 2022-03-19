https://ria.ru/20220319/voennye-1779057912.html

В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки

В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки - РИА Новости, 19.03.2022

В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки

Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику, РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:53

2022-03-19T19:53

2022-03-19T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773592307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_078f19016748d1ba2631ec0dc035cf43.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."С начала текущих суток, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается в заявлении, в субботу под обстрелы попали районы девяти населённых пунктов республики, получили ранения четыре мирных жителя. Были повреждены из-за обстрелов 24 жилых дома, 6 объектов инфраструктуры.Ведомство сообщает, что за время проведения специальной военной операции потери в шести подразделениях украинской армии составили 1189 человек, ранен 1381. Вооруженные силы ДНР за прошедшие сутки потеряли четыре человека, 21 военнослужащий получил ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/premiya-1778776350.html

https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина