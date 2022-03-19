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С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/voennye-1779054331.html
С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР
С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР
С начала спецоперации 265 украинских военных добровольно перешли на сторону ДНР, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T19:20
2022-03-19T19:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. С начала спецоперации 265 украинских военных добровольно перешли на сторону ДНР, сообщили в оборонном ведомстве."С начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, "с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/prizyv-1778462343.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
19:20 19.03.2022 (обновлено: 19:47 19.03.2022)
 
С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР

Народная милиция: с начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. С начала спецоперации 265 украинских военных добровольно перешли на сторону ДНР, сообщили в оборонном ведомстве.
"С начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, "с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 15:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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