https://ria.ru/20220319/voennye-1779054331.html

С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР

С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

С начала спецоперации 265 украинских военных перешли на сторону ДНР

С начала спецоперации 265 украинских военных добровольно перешли на сторону ДНР, сообщили в оборонном ведомстве. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T19:20

2022-03-19T19:20

2022-03-19T19:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. С начала спецоперации 265 украинских военных добровольно перешли на сторону ДНР, сообщили в оборонном ведомстве."С начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, "с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/prizyv-1778462343.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф