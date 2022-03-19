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ВКС России уничтожили 59 военных объектов на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/vks-1779063282.html
ВКС России уничтожили 59 военных объектов на Украине
ВКС России уничтожили 59 военных объектов на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
ВКС России уничтожили 59 военных объектов на Украине
Российская авиация уничтожила за день 59 украинских военных объектов, локатор комплекса С-300 и пять беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:38
2022-03-19T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская авиация уничтожила за день 59 украинских военных объектов, локатор комплекса С-300 и пять беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники", — сказал Конашенков.Он добавил, что беспилотник "Форпост-РУ" уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов в 60 километрах севернее Киева.Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе пять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Маловоронцовки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
20:38 19.03.2022 (обновлено: 21:37 19.03.2022)
 
ВКС России уничтожили 59 военных объектов на Украине

Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили 59 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская авиация уничтожила за день 59 украинских военных объектов, локатор комплекса С-300 и пять беспилотников, в том числе один "Байрактар", заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники", — сказал Конашенков.
Он добавил, что беспилотник "Форпост-РУ" уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов в 60 километрах севернее Киева.
Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе пять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Маловоронцовки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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