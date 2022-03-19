08:00 19.03.2022 (обновлено: 12:50 19.03.2022)
"Это война против своих". За что американцы критикуют Байдена
© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ксения Мельникова. Запрет на импорт нефти и газа из России больно ударил по самим Соединенным Штатам. Цены на бензин, достигшие исторического максимума, продолжают расти. Американцы все больше злятся на президента. А впереди промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы, до этого призывавшие ввести эмбарго на поставку энергоносителей, теперь жестко критикуют Белый дом за подорожание топлива.
По пять долларов за галлон
"Цены на бензин взлетели, мой бизнес едва ли выживет", — жалуется водитель такси из Нью-Йорка Вин Чен. "Во многих местах топливо закончилось, а то, что осталось, продают втридорога. Например, в Лос-Анджелесе за галлон придется выложить более пяти долларов (1,3 доллара за литр). За неделю я проезжаю 450 миль (720 километров). Вот и считайте, во сколько это обойдется семейному бюджету", — возмущается предприниматель Дэйв Лемос в интервью телеканалу CNN.
Импорт российских углеводородов Джо Байден ограничил из-за военной спецоперации на Украине. Распорядился направить на рынок 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены и предотвратить перебои с поставками. Но пока это не помогло.
Женщина заправляет автомобиль бензином в Чикаго, США
"Американцев ждет еще много боли, — предупредил Байден. — Давайте поговорим начистоту. Цены высокие по двум причинам. Первая — COVID-19 <…>. Вторая — Владимир Путин и котировки газа. Я не шучу".
Это выступление многих разозлило. "Объясните, каким образом Путин мог вызвать инфляцию в США, если все дорожало еще до событий на Украине?" — поинтересовалась одна из читательниц издания The Hill. Другой комментарий: "Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС". Еще один американец уверен: "Цены выросли, потому что корпорации манипулируют рынком. Гендиректоры наживаются за наш счет. Это жадность!"
К кому только не обращались
Все хорошо помнят: осенью Байден обещал, что топливо подешевеет. Вышло наоборот. Россия поставляла сырую нефть — основной компонент бензина. И теперь ее надо чем-то заменить.
Байден безуспешно пытался организовать видеовстречи с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ. Американцы приехали в Каракас к Николасу Мадуро. Сулили ослабление санкций. Но президент Венесуэлы выдвинул жесткие условия, на которые Белый дом не согласился.
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым в Каракасе
Как пишет китайское издание Global Times, "США в отчаянии обратились к Ирану, намекнув, что готовы начать импорт нефти после подписания ядерной сделки". Тегеран промолчал.
Байдена сильно критикуют республиканцы. "Заявление президента — это открытие нового фронта в его продолжающейся войне с американским средним классом", — сказал консерватор Такер Карлсон на телеканале Fox News.
В экономических трудностях все винят демократов. "Это результат безрассудной энергетической политики", — считает сенатор Джон Баррассо.
Не удалось Байдену добиться полного единодушия и с европейскими союзниками. В ЕС дали понять, что не готовы отказаться от российских энергоносителей. Все это чревато серьезными внутриполитическими проблемами.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022
"Момент критический, и от него зависит ближайшее будущее Америки: кого обвинят негодующие водители — Россию или Байдена. Сильный удар по потребителям, которые и так не оправились от крупнейшего за последние 40 лет всплеска инфляции, вызванного пандемией", — рассуждают на CNN.
Скучают ли по Трампу
Через восемь месяцев — выборы в конгресс. Байден называет их, "пожалуй, самым важным промежуточным голосованием в современной истории". "Если мы потеряем сенат и палату представителей, у меня останется только право вето", — объяснил он.
На фоне украинского кризиса рейтинг президента немного подрос: с 40 процентов до 42,7. Но и этого очень мало.
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
И похоже, все решения Байдена лишь на руку его оппонентам. С одной стороны, республиканцы требуют прекратить российский экспорт энергоресурсов в США и Европу. С другой — возмущаются рекордным подорожанием топлива.
Ситуацией по традиции воспользовался Дональд Трамп. "Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории! Вы уже по мне соскучились?" — иронизирует бывший глава государства.
"США впали в отчаяние. Ветеран в политике Байден проявил полную наивность и некомпетентность при выводе войск из Афганистана и в российско-украинском конфликте", — указывает Global Times.
Президент попытался сплотить нацию, отважно пообещав на встрече с представителями Демпартии "защищать суверенитет стран — членов НАТО, даже если возникнет угроза третьей мировой". Но особого эффекта не произвел.
Очередь на заправку в Калифорнии. 8 марта 2022
По данным CNN, среди независимых избирателей у Байдена по-прежнему один из самых низких рейтингов в истории — 36 процентов. Падение уровня жизни может негативно отразиться на результатах Демократической партии в ноябре. И противопоставить этому пока нечего.