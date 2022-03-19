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ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039275.html
ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ
ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ - РИА Новости, 19.03.2022
ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ
Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщила... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:59
2022-03-19T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
одесса
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщила пресс-служба ФСБ."ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", — уточнили в ведомстве.В ФСБ не исключили, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше."Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220319/delo-1779021922.html
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в мире, украина, одесса, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:59 19.03.2022 (обновлено: 17:48 19.03.2022)
 
ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ

ФСБ допустила, что мины ВМС Украины дрейфуют в сторону Босфора

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщила пресс-служба ФСБ.
"ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", — уточнили в ведомстве.
В ФСБ не исключили, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше.
"Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", — говорится в сообщении.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
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