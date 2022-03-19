https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039275.html

ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ

ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ - РИА Новости, 19.03.2022

ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам, сообщила ФСБ

Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщила... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:59

2022-03-19T16:59

2022-03-19T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, сообщила пресс-служба ФСБ."ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)", — уточнили в ведомстве.В ФСБ не исключили, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше."Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.

https://ria.ru/20220319/delo-1779021922.html

https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесса, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)