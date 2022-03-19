Рейтинг@Mail.ru
Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039110.html
Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ
Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в пункте пропуска украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T16:59
2022-03-19T16:59
в мире
белоруссия
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145914/07/1459140763_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_59fd62fb473052006e889fd500979b9a.jpg
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в пункте пропуска украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом, чтобы вскрыть диппочту."У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты", - сообщили в эфире телеканала.Там заявили, что целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, но она не поддалась на это.Также телеканал продемонстрировал попавшее в интернет видео, на котором запечатлено общение белорусского посла с представителем украинской Госпогранслужбы в украинском пункте пропуска Могилев-Подольский. На видео украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому дипломату взять "тридцать сребреников", чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Сокол говорит, что для него это не приказ, покидает здание пункта пропуска, украинский пограничник кидает в белорусского посла мешочек с монетами.Сам посол в интервью белорусскому телеканалу ОНТ уточнил, что всего через украинский пункт пропуска на границе с Молдавией выезжали 11 дипломатических сотрудников, два члена семей дипломатов на семи автомобилях. "Мы сами были подвергнуты таким резким, достаточно некрасивым движениям и машины наши. Моя машина… посла, была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимали, личные вещи многие были досмотрены", - отметил дипломат.Он рассказал, что белорусские дипломаты въехали в украинский пункт пропуска 18 марта в 17.30, посол покинул его в 20.00, а последний член делегации выехал в 9.00 19 марта. "То есть каждого сотрудника, машину досматривали по 2-3 часа", - сказал Сокол.Белорусский дипломат заявил, что в течение этого времени белорусские дипломаты наблюдали отношение украинских пограничников к гражданам самой Украины, и назвал это "полнейшим беспределом под прикрытием законов военного времени, граничащим с откровенным мародёрством", когда под предлогом нужд обороны можно изъять понравившуюся вещь. "Мы наблюдали изъятые для нужд обороны машины и личные вещи", - сказал Сокол.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/lukashenko-1778691465.html
https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778710470.html
белоруссия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145914/07/1459140763_289:375:2520:2048_1920x0_80_0_0_1c4faced9315f10a58cec3e3c120b3b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, молдавия, украина
16:59 19.03.2022
 
Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ

"Беларусь 1": украинские пограничники угрожали белорусскому послу, чтобы вскрыть диппочту

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКПП на границе Украины
КПП на границе Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КПП на границе Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в пункте пропуска украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом, чтобы вскрыть диппочту.
"У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты", - сообщили в эфире телеканала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:21В мире
Лукашенко "практически убежден", что Белоруссия не будет воевать с Украиной
Там заявили, что целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, но она не поддалась на это.
Также телеканал продемонстрировал попавшее в интернет видео, на котором запечатлено общение белорусского посла с представителем украинской Госпогранслужбы в украинском пункте пропуска Могилев-Подольский. На видео украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому дипломату взять "тридцать сребреников", чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Сокол говорит, что для него это не приказ, покидает здание пункта пропуска, украинский пограничник кидает в белорусского посла мешочек с монетами.
Сам посол в интервью белорусскому телеканалу ОНТ уточнил, что всего через украинский пункт пропуска на границе с Молдавией выезжали 11 дипломатических сотрудников, два члена семей дипломатов на семи автомобилях. "Мы сами были подвергнуты таким резким, достаточно некрасивым движениям и машины наши. Моя машина… посла, была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимали, личные вещи многие были досмотрены", - отметил дипломат.
Он рассказал, что белорусские дипломаты въехали в украинский пункт пропуска 18 марта в 17.30, посол покинул его в 20.00, а последний член делегации выехал в 9.00 19 марта. "То есть каждого сотрудника, машину досматривали по 2-3 часа", - сказал Сокол.
Белорусский дипломат заявил, что в течение этого времени белорусские дипломаты наблюдали отношение украинских пограничников к гражданам самой Украины, и назвал это "полнейшим беспределом под прикрытием законов военного времени, граничащим с откровенным мародёрством", когда под предлогом нужд обороны можно изъять понравившуюся вещь. "Мы наблюдали изъятые для нужд обороны машины и личные вещи", - сказал Сокол.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:43
Кива считает, что Киев провоцирует Минск к участию в операции на Украине
 
В миреБелоруссияМолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала