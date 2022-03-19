https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039110.html

Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ

Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские пограничники угрожали автоматом белорусскому послу, сообщили СМИ

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в пункте пропуска украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T16:59

2022-03-19T16:59

2022-03-19T16:59

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в пункте пропуска украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом, чтобы вскрыть диппочту."У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты", - сообщили в эфире телеканала.Там заявили, что целью украинских пограничников была провокация белорусской стороны, но она не поддалась на это.Также телеканал продемонстрировал попавшее в интернет видео, на котором запечатлено общение белорусского посла с представителем украинской Госпогранслужбы в украинском пункте пропуска Могилев-Подольский. На видео украинский пограничник с автоматом предлагает белорусскому дипломату взять "тридцать сребреников", чтобы передать их главе Госпогранкомитета Белоруссии, поясняя это приказом руководства украинской погранслужбы. Сокол говорит, что для него это не приказ, покидает здание пункта пропуска, украинский пограничник кидает в белорусского посла мешочек с монетами.Сам посол в интервью белорусскому телеканалу ОНТ уточнил, что всего через украинский пункт пропуска на границе с Молдавией выезжали 11 дипломатических сотрудников, два члена семей дипломатов на семи автомобилях. "Мы сами были подвергнуты таким резким, достаточно некрасивым движениям и машины наши. Моя машина… посла, была полностью досмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимали, личные вещи многие были досмотрены", - отметил дипломат.Он рассказал, что белорусские дипломаты въехали в украинский пункт пропуска 18 марта в 17.30, посол покинул его в 20.00, а последний член делегации выехал в 9.00 19 марта. "То есть каждого сотрудника, машину досматривали по 2-3 часа", - сказал Сокол.Белорусский дипломат заявил, что в течение этого времени белорусские дипломаты наблюдали отношение украинских пограничников к гражданам самой Украины, и назвал это "полнейшим беспределом под прикрытием законов военного времени, граничащим с откровенным мародёрством", когда под предлогом нужд обороны можно изъять понравившуюся вещь. "Мы наблюдали изъятые для нужд обороны машины и личные вещи", - сказал Сокол.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/lukashenko-1778691465.html

https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778710470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, молдавия, украина