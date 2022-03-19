https://ria.ru/20220319/ukraina-1779028212.html

На Украине решили найти виновного в конфликте с Россией

В офисе Зеленского нашли виновного в конфликте с Россией - РИА Новости, 19.03.2022

На Украине решили найти виновного в конфликте с Россией

Действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:35

2022-03-19T15:35

2022-03-19T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

нато

алексей арестович

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской специальной военной операции. Об этом заявил советник руководителя офиса главы государства Алексей Арестович."Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет", — приводит слова Арестовича издание "Украинские новости". По его мнению, за нынешнюю эскалацию напряженности ответственны в том числе те, кто "принимал и продвигал эту норму в конституцию".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/yuar-1778689800.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, алексей арестович , украина