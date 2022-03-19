https://ria.ru/20220319/ukraina-1779024262.html
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога
Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:17
2022-03-19T15:17
2022-03-19T15:37
политика
сергей лавров
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей лавров, в мире, украина
15:17 19.03.2022 (обновлено: 15:37 19.03.2022)
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога
Глава МИД Лавров заявил, что внутриукраинский диалог возможен после спецоперации
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".