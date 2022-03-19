https://ria.ru/20220319/ukraina-1779024262.html

Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога

Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога

Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:17

2022-03-19T15:17

2022-03-19T15:37

политика

сергей лавров

в мире

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей лавров, в мире, украина