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Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога
Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:17
2022-03-19T15:37
политика
сергей лавров
в мире
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
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политика, сергей лавров, в мире, украина
15:17 19.03.2022 (обновлено: 15:37 19.03.2022)
 
Лавров оценил возможность внутриукраинского диалога

Глава МИД Лавров заявил, что внутриукраинский диалог возможен после спецоперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вопрос о внутриукраинском диалоге - это дело самих украинцев, после того как спецоперация России завершится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
15:18
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
 
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