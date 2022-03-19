https://ria.ru/20220319/ukraina-1778972002.html

Западные СМИ не признают реальных событий на Украине, заявили в США

Западные СМИ не признают реальных событий на Украине, заявили в США - РИА Новости, 19.03.2022

Западные СМИ не признают реальных событий на Украине, заявили в США

Американская журналистка Лара Логан в эфире передачи Real America's Voice выразила мнение, что западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит на РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:41

2022-03-19T06:41

2022-03-19T16:33

в мире

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

лара логан

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан в эфире передачи Real America's Voice выразила мнение, что западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит на Украине, и вынуждены верить всему плохому, что говорят про президента России Владимира Путина.Журналистка считает, что власти США лгали о том, что происходило на Украине."Западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит. На западе Украины поддерживают нацистов", — отметила она, добавив, что США продолжительное время финансируют нацистов на Украине.Логан подчеркнула, что считает Владимира Зеленского "марионеткой"."Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине", — заявила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220317/bild-1778607821.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

донецкая народная республика

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, лара логан, москва