06:41 19.03.2022 (обновлено: 16:33 19.03.2022)
Западные СМИ не признают реальных событий на Украине, заявили в США
Американская журналистка Логан: Запад не признает, что на самом деле происходит на Украине
Беженцы на дороге из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Американская журналистка Лара Логан в эфире передачи Real America's Voice выразила мнение, что западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит на Украине, и вынуждены верить всему плохому, что говорят про президента России Владимира Путина.
"Я действительно думаю, что очень много дезинформации, которой мы ранее не видели. <…> Нас загоняют в эту коробку, где мы должны ненавидеть Владимира Путина, верить всему плохому, что про него говорят, и любить Украину. И между этим нет ничего посередине", — сказала Логан.
"Западные СМИ не хотят признавать, что на самом деле происходит. На западе Украины поддерживают нацистов", — отметила она, добавив, что США продолжительное время финансируют нацистов на Украине.
Логан подчеркнула, что считает Владимира Зеленского "марионеткой".
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"Путин предупреждал в течение 15 лет, что не собирается бездействовать, когда глобалисты строят военные объекты на Украине", — заявила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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