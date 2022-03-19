https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей

Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей - РИА Новости, 19.03.2022

Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей

К концу третьей — началу четвертой недели проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины количество жителей Киева... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:05

авторы

вооруженные силы украины

укроборонпром

львовская область

юлия тимошенко

киев

днепр (город)

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К концу третьей — началу четвертой недели проведения Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины количество жителей Киева перестало сокращаться, стабилизировавшись где-то на уровне полутора миллионов человек. А возможно, даже начало несколько увеличиваться.Организованной эвакуации из города, несмотря на близость боевых действий, по сути, как не было, так и нет. Самостоятельно выезжающих все меньше. Кстати, чем занимаются мэр и городские власти все время, начиная с 24 февраля, вообще непонятно. Впрочем, и до 24 февраля, кроме бюджетных распилов, их деятельность тоже была не особо заметна.В последние неделю-полторы тысячи людей были эвакуированы в столицу Украины из многочисленных пригородов и окрестных сел, в которых или возле которых идут боевые действия. И далеко не все из них покинули город.Но еще большее влияние на численность населения в городе оказывает возвращение части киевлян, ранее выехавших из него.Одни уезжали, чтобы пересидеть смутные времена на тихих дачах под Киевом. Но там вдруг оказалось, наоборот, очень громко. Это касается прежде всего северных, северо-западных предместий на правом берегу Днепра и восточных на левом.Другие рванули на Западную Украину, но тоже оказались не в восторге. В Киеве валом социальной рекламы о том, что киевлян готовы приютить в Закарпатье или Львовской области. На самом же деле цены на жилье на Западной Украине взлетели многократно, зачастую сегодня оно стоит в разы больше, чем в Польше или Венгрии. Стоимость апартаментов во Львове на одни сутки в районе десяти тысяч рублей или однокомнатной квартиры за месяц в районе 230 тысяч рублей никого не удивляет. У людей просто не хватает денег.Еще одна неприятность, которая нередко ожидает эвакуировавшихся на Западную Украину, — попадание под мобилизацию. Региональные военкоматы имеют планы по мобилизации. При этом местный народ идти в армию особо не стремится, предпочитая "перемогать москалей" с дивана. Ну а кумовство там всегда было таким, что любая среднеазиатская республика обзавидуется. Итог этих слагаемых прост и очевиден: едва мужчина призывного возраста появляется на Западной Украине, ему почти сразу прилетает повестка из военкомата. А следом медицинская комиссия свидетельствует о чудесном исцелении военнообязанного от любых болезней, мешавших ему служить ранее.При этом за границу мужчин призывного возраста не выпускают ни при каких условиях (кроме коррупционных путей, конечно). И украинские власти даже не скрывают, что мужчины задерживаются в стране не только в качестве мобилизационного мяса, но и в качестве страховки в отношении поступления в страну перечислений от гастарбайтеров и других выехавших.На этом фоне пребывание в Киеве, где военкоматы пока не свирепствуют в вопросах мобилизации, выглядит куда более безопасным вариантом. Тем более что сам город по-прежнему практически не обстреливается. Во всяком случае, жилые районы. Российские ракеты прилетают в последние дни только на предприятия "Укроборонпрома" — завод "Артем", Киевский завод автоматики. Что же касается пожаров и частичных разрушений в жилых домах, то, несмотря на местную пропаганду о попадании в них российских ракет и снарядов, на самом деле все эти случаи связаны, говоря словами англосаксонских медиатехнологов, с "сопутствующим ущербом" от работы киевской ПВО. Причем чаще не в результате поражения воздушных целей (хотя и подобное случается, включая сбитый еще в феврале дружественным огнем украинский Су-27), а в результате нештатной работы самих зенитно-ракетных комплексов. Уж очень они немолоды.На удивление не наблюдается и подавления бьющих из Киева батарей РСЗО и ствольной артиллерии, которые размещаются не между домами, а все же на более-менее безопасных для местных жителей площадках. По крайней мере пока.В сфере духоподъемной пропаганды принципиальных изменений пока тоже нет. Сообщения о "перемогах" сыплются как из рога изобилия, народ им охотно верит. Причем сообщения эти перемежаются правдивыми эпизодами наподобие обстрела из РСЗО херсонского аэропорта, на территории которого располагалась российская военная техника, и абсолютно фантастическими. Например, заявлением заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ бригадного генерала Александра Грузевича об отброшенных на 70 километров от Киева российских войсках. На таком расстоянии от Киева находится районный центр — пгт Иванков, пребывающий сегодня далеко в тылу российских войск на северном направлении.Плюс к тому местные пропагандисты становятся чуть более откровенными, заявляя о необходимости убивать русских детей, вырезать семьи российских солдат и тому подобное. Причем такие предложения со ссылками на опыт нацистского преступника Адольфа Эйхмана озвучивают не только местные журналисты, но и должностные лица типа главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.И если кто-то думает, что украинское общество было шокировано подобными заявлениями, то он глубоко заблуждается. Во-первых, подобные инициативы не только озвучивались, но и по возможности реализовывались в отношении Донбасса. Во-вторых, может быть, не так прямо, но нечто подобное говорилось и в отношении русских — достаточно вспомнить желание Юлии Тимошенко "мочить кацапов чертовых" и "расстреливать русских из атомного оружия". И уж тем более не был шокирован такими заявлениями Запад: своих "хомяков" западный истеблишмент и СМИ от них, конечно, оградили. Что же касается самих ограждающих, то нет сомнений, что они такие заявления всячески приветствуют. Более того, именно они и помогли таким заявлениям звучать не на маргинальном уровне, а на уровне центральных СМИ и весьма высоких должностных лиц украинского государства, всеми путями поддерживая проект "анти-Россия". И в дальнейшем накал подобных заявлений будет только нарастать, равно как и их поддержка Западом.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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авторы, вооруженные силы украины, укроборонпром, львовская область, юлия тимошенко, киев, днепр (город)