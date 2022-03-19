https://ria.ru/20220319/udar-1779003465.html

Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием

Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием - РИА Новости, 19.03.2022

Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием

Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада с оружием ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:59

2022-03-19T12:59

2022-03-19T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада с оружием ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения.В ролике демонстрируются кадры с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего в районе цели. Видны несколько длинных технических зданий. Затем одно из них поражается прямым попаданием ракеты."На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами", - сказали в ведомстве.

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина