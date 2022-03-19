https://ria.ru/20220319/udar-1779003465.html
Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием
Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием - РИА Новости, 19.03.2022
Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием
Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада с оружием ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:59
2022-03-19T12:59
2022-03-19T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада с оружием ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения.В ролике демонстрируются кадры с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего в районе цели. Видны несколько длинных технических зданий. Затем одно из них поражается прямым попаданием ракеты."На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
12:59 19.03.2022 (обновлено: 13:01 19.03.2022)
Российские ВС уничтожили склад с украинским оружием
Россия уничтожила склад с украинским оружием ударом высокоточного вооружения
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада с оружием ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения.
В ролике демонстрируются кадры с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего в районе цели. Видны несколько длинных технических зданий. Затем одно из них поражается прямым попаданием ракеты.
"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами", - сказали в ведомстве.