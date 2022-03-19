https://ria.ru/20220319/udar-1778975392.html

ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов

ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов - РИА Новости, 19.03.2022

ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:21

2022-03-19T08:21

2022-03-19T09:53

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — отметили в ведомстве.Также уничтожена замаскированная бронетехника.Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки других подразделений.Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220317/vertolety-1778709775.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия