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ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов - РИА Новости, 19.03.2022
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов
Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:21
2022-03-19T08:21
2022-03-19T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — отметили в ведомстве.Также уничтожена замаскированная бронетехника.Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки других подразделений.Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220317/vertolety-1778709775.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
08:21 19.03.2022 (обновлено: 09:53 19.03.2022)
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов
Российские вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям националистов на Украине