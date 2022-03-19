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ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/udar-1778975392.html
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов - РИА Новости, 19.03.2022
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов
Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:21
2022-03-19T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — отметили в ведомстве.Также уничтожена замаскированная бронетехника.Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки других подразделений.Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, украина, россия
08:21 19.03.2022 (обновлено: 09:53 19.03.2022)
 
ВКС России нанесли удары по опорным пунктам украинских националистов

Российские вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям националистов на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов, сообщило Минобороны.
"Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот", — отметили в ведомстве.
Также уничтожена замаскированная бронетехника.
Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки других подразделений.
Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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