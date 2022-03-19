09:37 19.03.2022 (обновлено: 13:41 19.03.2022)
В США признали, что ЦРУ тайно обучало украинских военных
Fox News: ЦРУ тайно тренировало украинских военных, в том числе в США
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦРУ тайно проводило тренировки украинских военных, заявил в эфире американского телеканала FOX News бывший сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг.
По словам Хиллсберга, который после службы занял должность аналитика компании Spyex и директора по безопасности биотехнологической Seagen, Центральное разведывательное управление продолжает тренировать военных не только с Украины, но и из других государств.
"Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Я рад, что новость об этом стала достоянием гласности, что мы не сидели сложа руки. Мы действовали предусмотрительно, упреждали шаги противника и предвосхищали их. В конце концов все сводится к тому, чтобы засекретить наши методы работы. Значительная часть обучения проводится негласно. Именно поэтому мы были не в курсе того, что там творится, и узнали только пару недель назад", — рассказал он.
В беседе с журналистами бывший сотрудник ЦРУ заметил, что тренировки украинских бойцов могли проходить и на территории Соединенных Штатов, в так называемой Ферме Кэмп Пири, военной базе для подготовки американских спецслужб в штате Вирджиния.
"Все дело в методах. Наши тренировки очень тяжелые, максимально изматывающие и изнурительные. Это такой стресс, что все, с чем ты потом можешь столкнуться в реальной жизни, покажется сравнительно легким", — пояснил Хиллсберг.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО отказаться от поставок на Украину оружия, а также прекратить отправку туда наемников. По его словам, Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению.