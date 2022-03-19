https://ria.ru/20220319/tsru-1778979970.html

В США признали, что ЦРУ тайно обучало украинских военных

В США признали, что ЦРУ тайно обучало украинских военных - РИА Новости, 19.03.2022

В США признали, что ЦРУ тайно обучало украинских военных

ЦРУ тайно проводило тренировки украинских военных, заявил в эфире американского телеканала FOX News бывший сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:37

2022-03-19T09:37

2022-03-19T13:41

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦРУ тайно проводило тренировки украинских военных, заявил в эфире американского телеканала FOX News бывший сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг.По словам Хиллсберга, который после службы занял должность аналитика компании Spyex и директора по безопасности биотехнологической Seagen, Центральное разведывательное управление продолжает тренировать военных не только с Украины, но и из других государств."Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. Я рад, что новость об этом стала достоянием гласности, что мы не сидели сложа руки. Мы действовали предусмотрительно, упреждали шаги противника и предвосхищали их. В конце концов все сводится к тому, чтобы засекретить наши методы работы. Значительная часть обучения проводится негласно. Именно поэтому мы были не в курсе того, что там творится, и узнали только пару недель назад", — рассказал он.В беседе с журналистами бывший сотрудник ЦРУ заметил, что тренировки украинских бойцов могли проходить и на территории Соединенных Штатов, в так называемой Ферме Кэмп Пири, военной базе для подготовки американских спецслужб в штате Вирджиния."Все дело в методах. Наши тренировки очень тяжелые, максимально изматывающие и изнурительные. Это такой стресс, что все, с чем ты потом можешь столкнуться в реальной жизни, покажется сравнительно легким", — пояснил Хиллсберг.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО отказаться от поставок на Украину оружия, а также прекратить отправку туда наемников. По его словам, Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/naemnik-1778565743.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/azovskoe-more-1778972887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, вячеслав володин, киев, сша, украина, госдума рф, нато