GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем
GT: США хотят вбить клин в отношения России и Китая призывами осудить Москву из-за Украины
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times.
"Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно", — говорится в статье GT.
Обозреватель считает, что США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности.
Публицист заключил, что если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.
"Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?" — задался риторическим вопросом обозреватель.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.