https://ria.ru/20220319/tryuk-1778965589.html

GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем

GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.03.2022

GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем

Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:51

2022-03-19T01:51

2022-03-19T01:51

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нато

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китай

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times.Автор публикации раскритиковал попытки Штатов заставить Пекин оказать давление на Россию в сложившейся ситуации. По его мнению, разрешением конфликта должен заниматься Белый дом.Обозреватель считает, что США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности."Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти", — уточнил автор.Публицист заключил, что если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220318/bayden-1778770404.html

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украина

китай

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, россия, сша, москва, нато, украина, китай