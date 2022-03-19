Рейтинг@Mail.ru
GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/tryuk-1778965589.html
GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем
GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем - РИА Новости, 19.03.2022
GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем
Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:51
2022-03-19T01:51
в мире
россия
сша
москва
нато
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times.Автор публикации раскритиковал попытки Штатов заставить Пекин оказать давление на Россию в сложившейся ситуации. По его мнению, разрешением конфликта должен заниматься Белый дом.Обозреватель считает, что США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности."Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти", — уточнил автор.Публицист заключил, что если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/bayden-1778770404.html
https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html
россия
сша
москва
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, нато, украина, китай
01:51 19.03.2022
 
GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем

GT: США хотят вбить клин в отношения России и Китая призывами осудить Москву из-за Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайская газета Global Times.
Автор публикации раскритиковал попытки Штатов заставить Пекин оказать давление на Россию в сложившейся ситуации. По его мнению, разрешением конфликта должен заниматься Белый дом.

"Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно", — говорится в статье GT.

Обозреватель считает, что США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 07:21
Байден пригрозил Китаю последствиями за поддержку спецоперации России
"Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти", — уточнил автор.
Публицист заключил, что если Китай действительно окажет давление на Россию, это подорвет отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.
"Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?" — задался риторическим вопросом обозреватель.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 17:17
Си Цзиньпин: кризис на Украине — это не то, что Китай хотел бы видеть
 
В миреРоссияСШАМоскваНАТОУкраинаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала