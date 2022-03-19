20:31 19.03.2022 (обновлено: 01:13 20.03.2022)
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Минобороны России: сдавшийся офицер СБУ рассказал о подготовке терактов во Львове
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские нацисты из батальона "Азов" планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как целенаправленную атаку российских военных, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он рассказал, что при проведении спецоперации служащим ВС России добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой и Луганской областям.
"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских Вооруженных сил", — добавил генерал.
По его словам, главная цель провокации — "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.