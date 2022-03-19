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Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/terakt-1779062774.html
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове - РИА Новости, 20.03.2022
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Украинские нацисты из батальона "Азов" планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-19T20:31
2022-03-20T01:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская область
сша
львов
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские нацисты из батальона "Азов" планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как целенаправленную атаку российских военных, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.На брифинге он рассказал, что при проведении спецоперации служащим ВС России добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой и Луганской областям."Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских Вооруженных сил", — добавил генерал.По его словам, главная цель провокации — "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/voennye-1779057912.html
украина
луганская область
сша
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353
60
353
60
Минобороны РФ об офицере СБУ, который сообщил о планах «Азова» совершить теракты
Сдавшийся российским военным офицер Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что члены украинского нацбатальона «Азов» планировали серию терактов во Львове
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в мире, украина, луганская область, сша, львов, служба безопасности украины, нато, вооруженные силы украины
20:31 19.03.2022 (обновлено: 01:13 20.03.2022)
 
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове

Минобороны России: сдавшийся офицер СБУ рассказал о подготовке терактов во Львове

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские нацисты из батальона "Азов" планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как целенаправленную атаку российских военных, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он рассказал, что при проведении спецоперации служащим ВС России добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Донецкой и Луганской областям.
"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских Вооруженных сил", — добавил генерал.
По его словам, главная цель провокации — "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".
Танк ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали о потерях украинских войск за сутки
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская областьСШАЛьвовСлужба безопасности УкраиныНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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