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Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года - РИА Новости, 19.03.2022
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Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года
Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года - РИА Новости, 19.03.2022
Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года
Самый теплый день с начала года, без осадков, а также высокое давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:00
2022-03-19T14:56
погода
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самый теплый день с начала года, без осадков, а также высокое давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием антициклона, в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс шесть-восемь градусов, по области — от трех до девяти градусов тепла. С такими значениями сегодняшний день может стать в Москве самым теплым с начала года. Ветер северо-западный, два-семь метров в секунду", — рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы и близко к рекордному значению для сегодняшнего дня — 768,6 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, михаил леус, центр "фобос"
10:00 19.03.2022 (обновлено: 14:56 19.03.2022)
 
Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до шести-восьми градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самый теплый день с начала года, без осадков, а также высокое давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется под влиянием антициклона, в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс шесть-восемь градусов, по области — от трех до девяти градусов тепла. С такими значениями сегодняшний день может стать в Москве самым теплым с начала года. Ветер северо-западный, два-семь метров в секунду", — рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы и близко к рекордному значению для сегодняшнего дня — 768,6 миллиметра ртутного столба.
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