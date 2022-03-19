https://ria.ru/20220319/teplo-1778981734.html

Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года

Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года - РИА Новости, 19.03.2022

Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года

Самый теплый день с начала года, без осадков, а также высокое давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:00

2022-03-19T10:00

2022-03-19T14:56

погода

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самый теплый день с начала года, без осадков, а также высокое давление ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица окажется под влиянием антициклона, в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс шесть-восемь градусов, по области — от трех до девяти градусов тепла. С такими значениями сегодняшний день может стать в Москве самым теплым с начала года. Ветер северо-западный, два-семь метров в секунду", — рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы и близко к рекордному значению для сегодняшнего дня — 768,6 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220311/vesna-1777575661.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус, центр "фобос"