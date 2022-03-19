https://ria.ru/20220319/suraykin-1779012062.html

В "Коммунистах России" утверждают, что Сурайкина отстранили от должности

В "Коммунистах России" утверждают, что Сурайкина отстранили от должности - РИА Новости, 19.03.2022

В "Коммунистах России" утверждают, что Сурайкина отстранили от должности

Исполнительный секретарь ЦК "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:52

2022-03-19T13:52

2022-03-19T13:52

коммунисты россии

максим сурайкин

политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Исполнительный секретарь ЦК "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК, остальные вопросы решит съезд в апреле. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин ранее заявлял, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается.Ранее в субботу "Коммунисты России" опровергли информацию о якобы проведенном съезде партии и сообщили, что направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде. Сурайкин заявил РИА Новости, что подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности, и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд."Состоялся чрезвычайный съезд партии, он готовился долго, он был собран по требованию организаций, которые объединяют в своих рядах большую часть членов партии… Партия - это юрлицо, и есть порядок признания или непризнания легитимными таких мероприятий. И, конечно, соответствующие органы проверят все документы съезда и оценку выдадут. К сожалению, результаты выборов в Госдуму в прошлом году показали, что уже руководство не справляется со своей задачей, давно уже накопили серьезные претензии персональные Сурайкин и небольшой круг из его окружения… В апреле месяце состоится съезд уже широкий, на котором конечно все остальные вопросы будут решены. Мы ставим задачу консолидировать партию на национально-патриотической основе", - сказал МалинковичПо его словам, большинство претензий к Сурайкину заключались в его "буржуазном образе жизни", наличии кредитов на партии как на юрлице."Мы сейчас пытаемся понять, каким образом так получилось, что кадровые решения, выдвижение кандидатов, заключения финансовых принимались без обсуждения центральных органов. По совокупности этих причин съезд единогласно отстранил его от должности председателя ЦК, избрал меня и новый состав руководства", - пояснил Малинкович.В новый состав ЦК и политбюро ЦК вошли руководитель московских коммунистов Ярослав Сидоров, новгородских коммунистов Дмитрий Перевязкин, руководитель в Набережных Челнах Татьяна Гурьева, руководитель коммунистов Саратова Александр Гришанцов и другие.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

https://realty.ria.ru/20220311/goroda-1777692286.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коммунисты россии, максим сурайкин, политика