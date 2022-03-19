https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html

В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался

В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался - РИА Новости, 19.03.2022

В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:48

2022-03-19T10:48

2022-03-19T10:48

политика

генеральная прокуратура рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.Ранее "Коммунисты России" опровергли информацию, распространяемую в ряде Telegram-каналов, о якобы проведенном съезде партии и направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде."На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14.00, наверно ближайшие дни мы соберем пленум ЦК. И, конечно, придется съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию", - сказал Сурайкин.Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили."Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведем, чтобы этот вопрос решить", - заключил Сурайкин.

https://realty.ria.ru/20220214/dolgi-1772637487.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, генеральная прокуратура рф, коммунисты россии