https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался - РИА Новости, 19.03.2022
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:48
2022-03-19T10:48
2022-03-19T10:48
политика
генеральная прокуратура рф
коммунисты россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.Ранее "Коммунисты России" опровергли информацию, распространяемую в ряде Telegram-каналов, о якобы проведенном съезде партии и направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде."На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14.00, наверно ближайшие дни мы соберем пленум ЦК. И, конечно, придется съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию", - сказал Сурайкин.Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили."Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведем, чтобы этот вопрос решить", - заключил Сурайкин.
https://realty.ria.ru/20220214/dolgi-1772637487.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, генеральная прокуратура рф, коммунисты россии
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
"Коммунисты России" заявили, что уход лидера партии Сурайкина не обсуждался
МОСКВА, 19 мар - РИА России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.
Ранее "Коммунисты России
" опровергли информацию, распространяемую в ряде Telegram-каналов, о якобы проведенном съезде партии и направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру
с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде.
"На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14.00, наверно ближайшие дни мы соберем пленум ЦК. И, конечно, придется съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию", - сказал Сурайкин.
Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили.
"Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведем, чтобы этот вопрос решить", - заключил Сурайкин.