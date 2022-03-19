Рейтинг@Mail.ru
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался - РИА Новости, 19.03.2022
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:48
2022-03-19T10:48
политика
генеральная прокуратура рф
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151663/62/1516636231_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_0bd976c9a09183a08cf88d9261ba5e86.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.Ранее "Коммунисты России" опровергли информацию, распространяемую в ряде Telegram-каналов, о якобы проведенном съезде партии и направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде."На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14.00, наверно ближайшие дни мы соберем пленум ЦК. И, конечно, придется съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию", - сказал Сурайкин.Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили."Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведем, чтобы этот вопрос решить", - заключил Сурайкин.
https://realty.ria.ru/20220214/dolgi-1772637487.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151663/62/1516636231_0:0:2569:1928_1920x0_80_0_0_f5049932d74215af4c03173c1f335d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, генеральная прокуратура рф, коммунисты россии
10:48 19.03.2022
 
В партии "Коммунисты России" заявили, что уход Сурайкина не обсуждался

"Коммунисты России" заявили, что уход лидера партии Сурайкина не обсуждался

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМаксим Сурайкин
Максим Сурайкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Максим Сурайкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА России. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вопрос о его уходе с поста не обсуждается, но подделавших документы съезда ждет привлечение к партийной ответственности и в субботу пройдет расширенное заседание политбюро партии, а ближайшие дни пленум ЦК, а позднее съезд.
Ранее "Коммунисты России" опровергли информацию, распространяемую в ряде Telegram-каналов, о якобы проведенном съезде партии и направили запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь распространителей поддельных документов о съезде.
Лидер партии Максим Сурайкин на съезде партии Коммунисты России. 24 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:10
"Коммунисты России" предлагают списать долги ЖКХ россиянам с низким доходом
"На данный момент, поскольку мы видим, что никакого съезда не было, мы видим только гуляющие в сети видео, где четыре члена нашей партии заявляют, что прошел съезд, что всех переизбрали и так далее. Поэтому сегодня у нас будет расширенное Политбюро в 14.00, наверно ближайшие дни мы соберем пленум ЦК. И, конечно, придется съезд там проводить, но уже полноценный, и, соответственно, с этими товарищами решать вопрос об их партийной ответственности за эту провокацию", - сказал Сурайкин.
Председатель ЦК партии подтвердил, что вопрос о его уходе с поста "абсолютно не обсуждается", и подавляющее большинство членов партии этот вопрос не ставили.
"Есть отдельно небольшая группа, которая поддалась на влияние каких-то деструктивных сил. Поэтому мы сейчас все партийные процедуры проведем, чтобы этот вопрос решить", - заключил Сурайкин.
Логотип на здании ресторана McDonalds на Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 09:28
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC
 
ПолитикаГенеральная прокуратура РФКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала