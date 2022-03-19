00:34 19.03.2022 (обновлено: 01:07 19.03.2022)
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах
Президент Сербии Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций против России.
"Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении", — заявил Вучич.
Он напомнил, что от Москвы враждебных действий не было.
"С другой стороны, Россия против нас никогда не вводила санкции… Можем сказать, что они заняли, а потом оставили аэродром в Приштине. Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И они (Запад) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244. Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?", — задался вопросом Вучич.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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