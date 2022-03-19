https://ria.ru/20220319/standarty-1778963000.html

Вучич обвинил Запад в двойных стандартах

Вучич обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 19.03.2022

Вучич обвинил Запад в двойных стандартах

Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T00:34

2022-03-19T00:34

2022-03-19T01:07

в мире

сербия

евросоюз

александр вучич

украина

косово

россия

владимир путин

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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций против России.Он напомнил, что от Москвы враждебных действий не было."С другой стороны, Россия против нас никогда не вводила санкции… Можем сказать, что они заняли, а потом оставили аэродром в Приштине. Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И они (Запад) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244. Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?", — задался вопросом Вучич.По его словам, в переговорах с западными партнерами он пообещал, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Вучич подчеркнул, что по поводу санкций в отношении РФ Западу никаких обещаний не давал.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/serbiya-1778476969.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сербия, евросоюз, александр вучич, украина, косово, россия, владимир путин, совет безопасности оон