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Вучич обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 19.03.2022
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Вучич обвинил Запад в двойных стандартах
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 19.03.2022
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах
Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:34
2022-03-19T01:07
в мире
сербия
евросоюз
александр вучич
украина
косово
россия
владимир путин
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций против России.Он напомнил, что от Москвы враждебных действий не было."С другой стороны, Россия против нас никогда не вводила санкции… Можем сказать, что они заняли, а потом оставили аэродром в Приштине. Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И они (Запад) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244. Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?", — задался вопросом Вучич.По его словам, в переговорах с западными партнерами он пообещал, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Вучич подчеркнул, что по поводу санкций в отношении РФ Западу никаких обещаний не давал.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/serbiya-1778476969.html
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
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в мире, сербия, евросоюз, александр вучич, украина, косово, россия, владимир путин, совет безопасности оон
00:34 19.03.2022 (обновлено: 01:07 19.03.2022)
 
Вучич обвинил Запад в двойных стандартах

Президент Сербии Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич осудил в эфире телеканала TV PRVA двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины, различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций против России.

"Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жесткие решения в ущерб Сербии. Поэтому мы находимся в тяжелом положении", — заявил Вучич.

Он напомнил, что от Москвы враждебных действий не было.
"С другой стороны, Россия против нас никогда не вводила санкции… Можем сказать, что они заняли, а потом оставили аэродром в Приштине. Но в последние десять лет по внешнеполитическим вопросам Российская Федерация не была против Сербии. И они (Запад) ставят нас в положение, в котором потеряем единственного союзника в Совбезе ООН, который всегда был за поддержание территориальной целостности Сербии и Резолюции 1244. Вы не смеете такие вещи забывать, и какое решение должна принять Сербия?", — задался вопросом Вучич.
По его словам, в переговорах с западными партнерами он пообещал, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине. Вучич подчеркнул, что по поводу санкций в отношении РФ Западу никаких обещаний не давал.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:21
Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 08:00
Путин зафиксировал поражение Запада
 
В миреСербияЕвросоюзАлександр ВучичУкраинаКосовоРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности ООН
 
 
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