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В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы - РИА Новости, 19.03.2022
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В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы
В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы - РИА Новости, 19.03.2022
В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы
В МИД РФ, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы, заявили, что нисколько не сожалеют о... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:00
2022-03-19T00:00
мария захарова
жозеп боррель
россия
украина
совет европы
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы, заявили, что нисколько не сожалеют о прощании с СЕ.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы."Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ – их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.Также в МИД РФ подчеркнули, что утверждение Жозепа Борреля о том, что принятое на следующий же день скоропалительное решение Комитета министров СЕ об исключении России соответствует "установленным процедурам", – явная попытка ввести всех в заблуждение."Любой, кто ознакомится с Уставом СЕ, его статьями 7 и 8, сможет легко в этом убедиться. Призываем господина Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения", - отметили в МИД РФ.В министерстве добавили, что сам Евросоюз уже много лет уклоняется от присоединения к Европейской конвенции по правам человека, пытаясь, "как на базаре, выторговывать себе некие исключения, изъятия, привилегии"."Несмотря на громкие заявления о приверженности правочеловеческим ценностям, в ЕС не торопятся признавать юрисдикцию ЕСПЧ и подвергаться мониторингу той самой страсбургской системы защиты прав человека, о потере которой для российских граждан они так опечалились. И из которой именно ЕС целенаправленно выдавливал Россию", - пояснили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220318/bdipch-1778958440.html
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778722715.html
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мария захарова, жозеп боррель, россия, украина, совет европы, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, в мире
00:00 19.03.2022
 
В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы

Представитель МИД Захарова не высказала сожаления из-за выхода России из Совета Европы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы, заявили, что нисколько не сожалеют о прощании с СЕ.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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"Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ – их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Также в МИД РФ подчеркнули, что утверждение Жозепа Борреля о том, что принятое на следующий же день скоропалительное решение Комитета министров СЕ об исключении России соответствует "установленным процедурам", – явная попытка ввести всех в заблуждение.
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"Любой, кто ознакомится с Уставом СЕ, его статьями 7 и 8, сможет легко в этом убедиться. Призываем господина Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения", - отметили в МИД РФ.
В министерстве добавили, что сам Евросоюз уже много лет уклоняется от присоединения к Европейской конвенции по правам человека, пытаясь, "как на базаре, выторговывать себе некие исключения, изъятия, привилегии".
"Несмотря на громкие заявления о приверженности правочеловеческим ценностям, в ЕС не торопятся признавать юрисдикцию ЕСПЧ и подвергаться мониторингу той самой страсбургской системы защиты прав человека, о потере которой для российских граждан они так опечалились. И из которой именно ЕС целенаправленно выдавливал Россию", - пояснили в МИД РФ.
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