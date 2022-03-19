https://ria.ru/20220319/sozhalenie-1778961196.html

В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы

В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы - РИА Новости, 19.03.2022

В МИД не высказали сожаления из-за выхода России из Совета Европы

В МИД РФ, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы, заявили, что нисколько не сожалеют о... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T00:00

2022-03-19T00:00

2022-03-19T00:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу выхода России из Совета Европы, заявили, что нисколько не сожалеют о прощании с СЕ.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы."Неоднократно обращали внимание на системные изъяны в работе институтов СЕ, в том числе ЕСПЧ – их склонность к политизации прав человека в угоду интересам Запада. Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 года, продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.Также в МИД РФ подчеркнули, что утверждение Жозепа Борреля о том, что принятое на следующий же день скоропалительное решение Комитета министров СЕ об исключении России соответствует "установленным процедурам", – явная попытка ввести всех в заблуждение."Любой, кто ознакомится с Уставом СЕ, его статьями 7 и 8, сможет легко в этом убедиться. Призываем господина Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения", - отметили в МИД РФ.В министерстве добавили, что сам Евросоюз уже много лет уклоняется от присоединения к Европейской конвенции по правам человека, пытаясь, "как на базаре, выторговывать себе некие исключения, изъятия, привилегии"."Несмотря на громкие заявления о приверженности правочеловеческим ценностям, в ЕС не торопятся признавать юрисдикцию ЕСПЧ и подвергаться мониторингу той самой страсбургской системы защиты прав человека, о потере которой для российских граждан они так опечалились. И из которой именно ЕС целенаправленно выдавливал Россию", - пояснили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220318/bdipch-1778958440.html

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778722715.html

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мария захарова, жозеп боррель, россия, украина, совет европы, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, в мире