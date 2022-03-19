https://ria.ru/20220319/sklad-1778982374.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 19.03.2022

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"

Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:04

2022-03-19T10:04

2022-03-19T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

ракетный комплекс "кинжал"

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", — сказал он.Военные также применили береговые ракетные комплексы "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.Всего за ночь ВКС поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.Помимо этого, российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220319/diversanty-1778985711.html

https://ria.ru/20220319/udar-1778975392.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ракетный комплекс "кинжал"