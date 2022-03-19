10:04 19.03.2022 (обновлено: 11:59 19.03.2022)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"
Минобороны: Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", — сказал он.
Военные также применили береговые ракетные комплексы "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.
Всего за ночь ВКС поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
Помимо этого, российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
Помимо этого, российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.