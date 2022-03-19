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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/sklad-1778982374.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал" - РИА Новости, 19.03.2022
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"
Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:04
2022-03-19T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
ракетный комплекс "кинжал"
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", — сказал он.Военные также применили береговые ракетные комплексы "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.Всего за ночь ВКС поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.Помимо этого, российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины, ракетный комплекс "кинжал"
10:04 19.03.2022 (обновлено: 11:59 19.03.2022)
 
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами "Кинжал"

Минобороны: Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", — сказал он.
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Военные также применили береговые ракетные комплексы "Бастион" для уничтожения центров радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.
Всего за ночь ВКС поразили 69 объектов — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одну радиолокационную станцию наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Помимо этого, российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
Российские Вооруженные силы с 24 февраля ведут специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны заявляет, что ВКС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныРакетный комплекс "Кинжал"
 
 
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