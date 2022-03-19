https://ria.ru/20220319/shakhta-1779042155.html
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы - РИА Новости, 19.03.2022
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы
Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:23
2022-03-19T17:23
2022-03-19T17:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее министерство угля и энергетики республики сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находились 47 человек."Ремонтно-восстановительные работы на шахте им. Челюскинцев завершены, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы, пострадавших нет