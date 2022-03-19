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На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/shakhta-1779042155.html
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы - РИА Новости, 19.03.2022
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы
Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:23
2022-03-19T17:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее министерство угля и энергетики республики сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находились 47 человек."Ремонтно-восстановительные работы на шахте им. Челюскинцев завершены, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
17:23 19.03.2022
 
На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы

На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее министерство угля и энергетики республики сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находились 47 человек.
"Ремонтно-восстановительные работы на шахте им. Челюскинцев завершены, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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