https://ria.ru/20220319/shakhta-1779042155.html

На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы

На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы - РИА Новости, 19.03.2022

На шахте им. Челюскинцев в ДНР завершили ремонтно-спасательные работы

Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:23

2022-03-19T17:23

2022-03-19T17:23

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев в Донецкой народной республике завершены, пострадавших нет, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее министерство угля и энергетики республики сообщило, что более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты были обесточены. По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев находились 47 человек."Ремонтно-восстановительные работы на шахте им. Челюскинцев завершены, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220319/donetsk-1779021405.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика