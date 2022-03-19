https://ria.ru/20220319/shakhta-1779011432.html

В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек

В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек - РИА Новости, 19.03.2022

В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек

Украинские силовики обстреляли две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек, сообщило Минэнерго республики. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:49

2022-03-19T13:49

2022-03-19T14:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек, сообщило Минэнерго республики."Девятнадцатого марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — уточнили в министерстве.По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев, на территорию которой вчера также упал снаряд, находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского — 85.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр