https://ria.ru/20220319/shakhta-1779011432.html
В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек
В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек - РИА Новости, 19.03.2022
В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек
Украинские силовики обстреляли две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек, сообщило Минэнерго республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:49
2022-03-19T13:49
2022-03-19T14:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек, сообщило Минэнерго республики."Девятнадцатого марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — уточнили в министерстве.По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев, на территорию которой вчера также упал снаряд, находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского — 85.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
13:49 19.03.2022 (обновлено: 14:10 19.03.2022)
В обесточенных из-за обстрелов шахтах в ДНР находятся более 130 человек
Украинские военные обесточили две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли две шахты в ДНР, под землей находятся более 130 человек, сообщило Минэнерго республики.
"Девятнадцатого марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — уточнили в министерстве.
По данным ведомства, в шахте имени Челюскинцев, на территорию которой вчера также упал снаряд, находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского — 85.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединиться с группой войск в Донбассе
. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху
и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею
. Киев
блокирован с Запада, под Харьковом
идут бои.