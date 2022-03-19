https://ria.ru/20220319/schlumberger-1778973435.html

Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию

Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию - РИА Новости, 19.03.2022

Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию

Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T07:53

2022-03-19T07:53

2022-03-19T07:53

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

лондон

вооруженные силы рф

schlumberger

санкции

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России.Компания Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, лондон, вооруженные силы рф, schlumberger, санкции, москва