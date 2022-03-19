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Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
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Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию
Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию - РИА Новости, 19.03.2022
Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию
Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:53
2022-03-19T07:53
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
лондон
вооруженные силы рф
schlumberger
санкции
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России.Компания Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, лондон, вооруженные силы рф, schlumberger, санкции, москва
07:53 19.03.2022
 
Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию

Компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций для деятельности в России

© AP Photo / Pat SullivanБашня компании Schlumberger
Башня компании Schlumberger - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Pat Sullivan
Башня компании Schlumberger. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа американская Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России.

"Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наш путь продвижения вперед и решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий для наших операций в России", — говорится в заявлении компании.

Компания Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
01:51
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛондонВооруженные силы РФSchlumbergerСанкцииМосква
 
 
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