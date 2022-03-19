https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779022389.html
Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров
Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022
Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров
Подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:09
2022-03-19T15:09
2022-03-19T16:05
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
санкции в отношении россии
генеральная ассамблея оон
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, американцы сейчас "руки потирают" по поводу того, что против России проголосовала 141 страна на Генассамблее ООН."Но из этих 140 с чем-то стран, которые голосовали по американской указке, никто, кроме Запада, никто санкции не ввел. Подавляющее большинство страны мира никаких санкций против России не объявляет", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, санкции в отношении россии, генеральная ассамблея оон, оон, украина
15:09 19.03.2022 (обновлено: 16:05 19.03.2022)
Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: подавляющая часть стран мира не объявляли санкций против России