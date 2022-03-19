https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779022389.html

Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров

Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров - РИА Новости, 19.03.2022

Подавляющая часть мира не объявляла санкций против России, заявил Лавров

Подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:09

2022-03-19T15:09

2022-03-19T16:05

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

санкции в отношении россии

генеральная ассамблея оон

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украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, американцы сейчас "руки потирают" по поводу того, что против России проголосовала 141 страна на Генассамблее ООН."Но из этих 140 с чем-то стран, которые голосовали по американской указке, никто, кроме Запада, никто санкции не ввел. Подавляющее большинство страны мира никаких санкций против России не объявляет", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html

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Петр Попадюк

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, санкции в отношении россии, генеральная ассамблея оон, оон, украина