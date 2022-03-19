Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
Премьер Польши Моравецкий предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.
"Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями", - заявил Моравецкий журналистам, отвечая на вопрос о планирующейся в субботу акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.
"Это полное отключение России от торговли дополнительно заставит Россию задуматься: не лучше ли прекратить эту ужасную войну. Я здесь на стороне протестующих", - сказал польский премьер.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.