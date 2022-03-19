https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779011816.html

Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией

Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией - РИА Новости, 19.03.2022

Премьер Польши предложил ЕС полностью прекратить торговлю с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:51

2022-03-19T13:51

2022-03-19T13:51

дмитрий песков

владимир путин

польша

россия

сша

евросоюз

европейский совет

в мире

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией."Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями", - заявил Моравецкий журналистам, отвечая на вопрос о планирующейся в субботу акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу."Это полное отключение России от торговли дополнительно заставит Россию задуматься: не лучше ли прекратить эту ужасную войну. Я здесь на стороне протестующих", - сказал польский премьер.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778840629.html

https://ria.ru/20220318/polsha-1778815933.html

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россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, владимир путин, польша, россия, сша, евросоюз, европейский совет, в мире