Эксперт спрогнозировал, когда США снимут антироссийские санкции
Эксперт Батюк: санкции США против России из-за ситуации на Украине введены навсегда
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Снятие Вашингтоном санкций против Москвы из-за ситуации на Украине будут обставлены условиями, неприемлемыми для России, из-за чего они продолжат действовать, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
"Эти санкции введены навсегда, они никогда не будут сняты. Даже если вдруг представить такое, что Россия развалится и прекратит существование в качестве суверенного государства, они все равно будут наложены на те государственные образования, которые появятся на обломках распавшейся России", - сказал Батюк в комментарии РИА Новости.
В качестве примера он привел поправку Джексона-Вэника, которая распространяла рестрикции на страны, появившиеся после распада СССР.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента сообщил, что введенные США против России санкции из-за Украины не планируются как постоянные.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.