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Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут - РИА Новости, 19.03.2022
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Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут
Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут - РИА Новости, 19.03.2022
Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:52
2022-03-19T16:54
в мире
роман абрамович
владимир путин
лондон
россия
вооруженные силы рф
великобритания
лиз трасс
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ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.Также она выразила мнение, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий лондонским футбольным клубом "Челси", не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.Ранее Британия в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против нескольких российских банков и бизнесменов. Затем Лондон несколько раз расширял список ограничений в связи со спецоперацией на Украине. По словам Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий. Большому количеству российских политиков, чиновников и предпринимателей запрещен въезд в Британию, также ограничительные меры предусматривают заморозку счетов в стране.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, роман абрамович, владимир путин, лондон, россия, вооруженные силы рф, великобритания, лиз трасс, санкции в отношении россии
06:52 19.03.2022 (обновлено: 16:54 19.03.2022)
 
Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут

Глава МИД Британии Трасс: санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото
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ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.

"Это крайне сложно (представить снятие санкций. — Прим. ред.). Эти олигархи позволили (президенту России. — Прим. ред.) Владимиру Путину делать то, что он делает", — заявила Трасс.

Также она выразила мнение, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий лондонским футбольным клубом "Челси", не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.
Ранее Британия в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против нескольких российских банков и бизнесменов. Затем Лондон несколько раз расширял список ограничений в связи со спецоперацией на Украине. По словам Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий. Большому количеству российских политиков, чиновников и предпринимателей запрещен въезд в Британию, также ограничительные меры предусматривают заморозку счетов в стране.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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В миреРоман АбрамовичВладимир ПутинЛондонРоссияВооруженные силы РФВеликобританияЛиз ТрассСанкции в отношении России
 
 
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