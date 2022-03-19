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Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут

Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут - РИА Новости, 19.03.2022

Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:52

2022-03-19T06:52

2022-03-19T16:54

в мире

роман абрамович

владимир путин

лондон

россия

вооруженные силы рф

великобритания

лиз трасс

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ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.Также она выразила мнение, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий лондонским футбольным клубом "Челси", не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.Ранее Британия в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против нескольких российских банков и бизнесменов. Затем Лондон несколько раз расширял список ограничений в связи со спецоперацией на Украине. По словам Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий. Большому количеству российских политиков, чиновников и предпринимателей запрещен въезд в Британию, также ограничительные меры предусматривают заморозку счетов в стране.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

лондон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, роман абрамович, владимир путин, лондон, россия, вооруженные силы рф, великобритания, лиз трасс, санкции в отношении россии