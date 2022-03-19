06:52 19.03.2022 (обновлено: 16:54 19.03.2022)
Трасс заявила, что санкции против российских бизнесменов не снимут
Глава МИД Британии Трасс: санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут.
"Это крайне сложно (представить снятие санкций. — Прим. ред.). Эти олигархи позволили (президенту России. — Прим. ред.) Владимиру Путину делать то, что он делает", — заявила Трасс.
Также она выразила мнение, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий лондонским футбольным клубом "Челси", не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.
Ранее Британия в связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против нескольких российских банков и бизнесменов. Затем Лондон несколько раз расширял список ограничений в связи со спецоперацией на Украине. По словам Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий. Большому количеству российских политиков, чиновников и предпринимателей запрещен въезд в Британию, также ограничительные меры предусматривают заморозку счетов в стране.
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