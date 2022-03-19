https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html

Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов

Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов - РИА Новости, 19.03.2022

Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов

Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:15

2022-03-19T01:15

2022-03-19T01:15

общество

россия

сахар

cms institute

николай переславский

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же гражданами нет, и сахар вернется на полки магазинов, как только этот ажиотаж прекратится, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, реальной проблемы дефицита сахара нет, но население скупает его такими темпами, что работники магазинов не успевают выставлять продукт на полки.При этом завоз продуктов происходит не каждый день, заключи собеседник агентства.

https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, сахар, cms institute, николай переславский