https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов - РИА Новости, 19.03.2022
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:15
2022-03-19T01:15
2022-03-19T01:15
общество
россия
сахар
cms institute
николай переславский
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же гражданами нет, и сахар вернется на полки магазинов, как только этот ажиотаж прекратится, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, реальной проблемы дефицита сахара нет, но население скупает его такими темпами, что работники магазинов не успевают выставлять продукт на полки.При этом завоз продуктов происходит не каждый день, заключи собеседник агентства.
https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сахар, cms institute, николай переславский
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
Экономист Переславский: сахар вернется на полки магазинов, когда прекратится ажиотаж