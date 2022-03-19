Рейтинг@Mail.ru
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов - РИА Новости, 19.03.2022
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:15
2022-03-19T01:15
общество
россия
сахар
cms institute
николай переславский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_554efe6201017996f65649045a8b4f34.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же гражданами нет, и сахар вернется на полки магазинов, как только этот ажиотаж прекратится, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По его словам, реальной проблемы дефицита сахара нет, но население скупает его такими темпами, что работники магазинов не успевают выставлять продукт на полки.При этом завоз продуктов происходит не каждый день, заключи собеседник агентства.
https://ria.ru/20220318/sakhar-1778820653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55e3a5fce7692c9bf9db3af5e654b214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сахар, cms institute, николай переславский
01:15 19.03.2022
 
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов

Экономист Переславский: сахар вернется на полки магазинов, когда прекратится ажиотаж

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мешки с сахаром на полке магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россияне традиционно скупают стратегические продукты питания, и сахар не исключение. Между тем, никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же гражданами нет, и сахар вернется на полки магазинов, как только этот ажиотаж прекратится, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80-85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.
По его словам, реальной проблемы дефицита сахара нет, но население скупает его такими темпами, что работники магазинов не успевают выставлять продукт на полки.
При этом завоз продуктов происходит не каждый день, заключи собеседник агентства.
Сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:37
В Кремле ответили на вопрос о госмонополии на сахар
 
ОбществоРоссияСахарCMS InstituteНиколай Переславский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала